Яблучні пампушки до сніданку за 10 хвилин — простий рецепт на сковороді без дріжджів

Пампушки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Ці ароматні пампушки з яблуками готуються всього за 10 хвилин і стануть ідеальним варіантом сніданку або десерту. Мінімум інгредієнтів, ніякого замішування дріжджового тіста — лише фруктові кружальця в м’якому тісті, обсмажені до рум’яної скоринки.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

молоко — 300 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 30 г;

сіль — дрібка;

ванілін — дрібка;

вершкове масло (розтоплене) — 70 г;

розпушувач — 6 г (1,5 ч. л. з гіркою);

борошно — 300 г.

Для начинки:

яблука — 3 шт.

Спосіб приготування

Змішати борошно з розпушувачем у глибокій мисці. В окремому посуді збити яйця з цукром, ваніліном і сіллю до однорідної консистенції. Додати молоко кімнатної температури та остигле розтоплене масло.

Нарізані яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Поступово додати борошняну суміш, перемішуючи до отримання тіста, схожого на тісто для оладок.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Яблука нарізати кружальцями завтовшки 0,5–1 см, вирізати серцевину. Кожне яблучне кільце занурити в тісто так, щоб воно повністю покрило фрукт.

Тісто та яблуки. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти пампушки на розігріту змащену сковороду й обсмажити з обох боків до золотистої скоринки. Готові пампушки посипати цукровою пудрою та меленою корицею.

Готові пампушки. Фото: smachnenke.com.ua

За цим же рецептом можна готувати пампушки з бананами або грушами.

Пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.