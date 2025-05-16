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Пампушки на сніданок за 10 хвилин — знадобиться три яблука

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Дата публікації: 16 травня 2025 05:00
Яблучні пампушки до сніданку за 10 хвилин — простий рецепт на сковороді без дріжджів
Пампушки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Ці ароматні пампушки з яблуками готуються всього за 10 хвилин і стануть ідеальним варіантом сніданку або десерту. Мінімум інгредієнтів, ніякого замішування дріжджового тіста — лише фруктові кружальця в м’якому тісті, обсмажені до рум’яної скоринки.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • молоко — 300 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 30 г;
  • сіль — дрібка;
  • ванілін — дрібка;
  • вершкове масло (розтоплене) — 70 г;
  • розпушувач — 6 г (1,5 ч. л. з гіркою);
  • борошно — 300 г.

Для начинки:

  • яблука — 3 шт.

Спосіб приготування

Змішати борошно з розпушувачем у глибокій мисці. В окремому посуді збити яйця з цукром, ваніліном і сіллю до однорідної консистенції. Додати молоко кімнатної температури та остигле розтоплене масло.

пампушки на сніданок за 10 хвилин, знадобиться три яблука
Нарізані яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Поступово додати борошняну суміш, перемішуючи до отримання тіста, схожого на тісто для оладок.

пампушки на сніданок, знадобиться три яблука
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Яблука нарізати кружальцями завтовшки 0,5–1 см, вирізати серцевину. Кожне яблучне кільце занурити в тісто так, щоб воно повністю покрило фрукт.

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Тісто та яблуки. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти пампушки на розігріту змащену сковороду й обсмажити з обох боків до золотистої скоринки. Готові пампушки посипати цукровою пудрою та меленою корицею.

смачні пампушки на сніданок, знадобиться три яблука
Готові пампушки. Фото: smachnenke.com.ua

За цим же рецептом можна готувати пампушки з бананами або грушами.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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