Яблучні пампушки до сніданку за 10 хвилин — простий рецепт на сковороді без дріжджів

Пампушки на сніданок за 10 хвилин — знадобиться три яблука
Ці ароматні пампушки з яблуками готуються всього за 10 хвилин і стануть ідеальним варіантом сніданку або десерту. Мінімум інгредієнтів, ніякого замішування дріжджового тіста — лише фруктові кружальця в м’якому тісті, обсмажені до рум’яної скоринки.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- молоко — 300 г;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 30 г;
- сіль — дрібка;
- ванілін — дрібка;
- вершкове масло (розтоплене) — 70 г;
- розпушувач — 6 г (1,5 ч. л. з гіркою);
- борошно — 300 г.
Для начинки:
- яблука — 3 шт.
Спосіб приготування
Змішати борошно з розпушувачем у глибокій мисці. В окремому посуді збити яйця з цукром, ваніліном і сіллю до однорідної консистенції. Додати молоко кімнатної температури та остигле розтоплене масло.
Поступово додати борошняну суміш, перемішуючи до отримання тіста, схожого на тісто для оладок.
Яблука нарізати кружальцями завтовшки 0,5–1 см, вирізати серцевину. Кожне яблучне кільце занурити в тісто так, щоб воно повністю покрило фрукт.
Викласти пампушки на розігріту змащену сковороду й обсмажити з обох боків до золотистої скоринки. Готові пампушки посипати цукровою пудрою та меленою корицею.
За цим же рецептом можна готувати пампушки з бананами або грушами.
Пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.
Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.
"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!