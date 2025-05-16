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Пончики на завтрак за 10 минут — понадобится три яблока

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Дата публикации 16 мая 2025 05:00
Яблочные пончики к завтраку за 10 минут — простой рецепт на сковороде без дрожжей
Пончики на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Эти ароматные пончики с яблоками готовятся всего за 10 минут и станут идеальным вариантом завтрака или десерта. Минимум ингредиентов, никакого замешивания дрожжевого теста — только фруктовые кружочки в мягком тесте, обжаренные до румяной корочки.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • молоко — 300 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 30 г;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — щепотка;
  • сливочное масло (растопленное) — 70 г;
  • разрыхлитель — 6 г (1,5 ч. л. с горкой);
  • мука — 300 г.

Для начинки:

  • яблоки — 3 шт.

Способ приготовления

Смешать муку с разрыхлителем в глубокой миске. В отдельной посуде взбить яйца с сахаром, ванилином и солью до однородной консистенции. Добавить молоко комнатной температуры и остывшее растопленное масло.

пампушки на сніданок за 10 хвилин, знадобиться три яблука
Нарезанные яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Постепенно добавить мучную смесь, перемешивая до получения теста, похожего на тесто для оладий.

пампушки на сніданок, знадобиться три яблука
Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Яблоки нарезать кружочками толщиной 0,5-1 см, вырезать сердцевину. Каждое яблочное кольцо окунуть в тесто так, чтобы оно полностью покрыло фрукт.

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Тесто и яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить пончики на разогретую смазанную сковороду и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые пончики посыпать сахарной пудрой и молотой корицей.

смачні пампушки на сніданок, знадобиться три яблука
Готовые пончики. Фото: smachnenke.com.ua

По этому же рецепту можно готовить пончики с бананами или грушами.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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