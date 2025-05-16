Яблочные пончики к завтраку за 10 минут — простой рецепт на сковороде без дрожжей

Пончики на завтрак за 10 минут — понадобится три яблока
Эти ароматные пончики с яблоками готовятся всего за 10 минут и станут идеальным вариантом завтрака или десерта. Минимум ингредиентов, никакого замешивания дрожжевого теста — только фруктовые кружочки в мягком тесте, обжаренные до румяной корочки.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- молоко — 300 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 30 г;
- соль — щепотка;
- ванилин — щепотка;
- сливочное масло (растопленное) — 70 г;
- разрыхлитель — 6 г (1,5 ч. л. с горкой);
- мука — 300 г.
Для начинки:
- яблоки — 3 шт.
Способ приготовления
Смешать муку с разрыхлителем в глубокой миске. В отдельной посуде взбить яйца с сахаром, ванилином и солью до однородной консистенции. Добавить молоко комнатной температуры и остывшее растопленное масло.
Постепенно добавить мучную смесь, перемешивая до получения теста, похожего на тесто для оладий.
Яблоки нарезать кружочками толщиной 0,5-1 см, вырезать сердцевину. Каждое яблочное кольцо окунуть в тесто так, чтобы оно полностью покрыло фрукт.
Выложить пончики на разогретую смазанную сковороду и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые пончики посыпать сахарной пудрой и молотой корицей.
По этому же рецепту можно готовить пончики с бананами или грушами.
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