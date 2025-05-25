Салат Київ з пекінською капустою і пікантною заправкою — смачно лише з 4 інгредієнтів

Салат "Київ". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат підкорює з першої ложки — мінімум інгредієнтів, але смак приголомшливий. Свіжість овочів поєднується з легкою кислинкою й ароматною заправкою, яка робить страву особливою. Ідеально як для обіду, так і для вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

капуста пекінська — 3–4 листки;

огірок свіжий — 1 шт.;

перець болгарський — 1 шт.;

цибуля червона — 1 шт.;

сіль — на смак;

петрушка — 1 пучок;

олія — для смаження.

Для соусу:

йогурт або сметана — 3 ст. л.;

гірчиця французька — 1 ст. л.;

італійські трави — 1 ч. л.;

паприка — 0,5 ч. л.;

яблучний оцет — 1 ч. л.;

часник — 1 зуб.

Спосіб приготування

Шаткувати капусту та перекласти в глибоку миску. Огірок нарізати тонкими кружальцями, трохи підсолити, злегка пом'яти руками й залишити на 10 хвилин, щоб пустив сік. Потім відтиснути зайву рідину.

Капуста та перець. Фото: gospodynka.com.ua

Болгарський перець нарізати соломкою, так само порізати й цибулю. Обсмажити на розігрітій олії 3–4 хвилини, посолити. Додати овочі до капусти.

Огірки та заправка. Фото: gospodynka.com.ua

До салату також додати підготовлений огірок і подрібнену петрушку.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Для заправки змішати йогурт або сметану з французькою гірчицею, італійськими травами, паприкою, оцтом і подрібненим часником. Додати соус до салату й ретельно перемішати.

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