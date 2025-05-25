Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Рецепти Салат "Київ" — лише 4 інгредієнти + найсмачніша заправка

Салат "Київ" — лише 4 інгредієнти + найсмачніша заправка

Ua en ru
Дата публікації: 25 травня 2025 12:00
Салат Київ з пекінською капустою і пікантною заправкою — смачно лише з 4 інгредієнтів
Салат "Київ". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат підкорює з першої ложки — мінімум інгредієнтів, але смак приголомшливий. Свіжість овочів поєднується з легкою кислинкою й ароматною заправкою, яка робить страву особливою. Ідеально як для обіду, так і для вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста пекінська — 3–4 листки;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • перець болгарський — 1 шт.;
  • цибуля червона — 1 шт.;
  • сіль — на смак;
  • петрушка — 1 пучок;
  • олія — для смаження.

Для соусу:

  • йогурт або сметана — 3 ст. л.;
  • гірчиця французька — 1 ст. л.;
  • італійські трави — 1 ч. л.;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • яблучний оцет — 1 ч. л.;
  • часник — 1 зуб.

Спосіб приготування

Шаткувати капусту та перекласти в глибоку миску. Огірок нарізати тонкими кружальцями, трохи підсолити, злегка пом'яти руками й залишити на 10 хвилин, щоб пустив сік. Потім відтиснути зайву рідину.

салат Київ всього 4 інгредієнти та найсмачніша заправка
Капуста та перець. Фото: gospodynka.com.ua

Болгарський перець нарізати соломкою, так само порізати й цибулю. Обсмажити на розігрітій олії 3–4 хвилини, посолити. Додати овочі до капусти.

салат з всього 4 інгредієнти та найсмачніша заправка
Огірки та заправка. Фото: gospodynka.com.ua

До салату також додати підготовлений огірок і подрібнену петрушку.

смачний салат всього 4 інгредієнти та найсмачніша заправка
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Для заправки змішати йогурт або сметану з французькою гірчицею, італійськими травами, паприкою, оцтом і подрібненим часником. Додати соус до салату й ретельно перемішати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою корисних та смачних салатів

Соковитий салат з куркою "Буніто" — потрібно лише 4 інгредієнти

Рецепт салату "Коулслоу" з капусти за 5 хвилин — вся родзинка у заправці. 

Салат з редискою "Весняний" — для цього рецепта знадобиться один основний інгредієнт

Рецепт салату з куркою "Анюта" — дуже цікаве поєднання продуктів

Салат "Галицький" — рецепт від знаменитої львівської господині

Київ овочі салат закуска пекінська капуста
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /