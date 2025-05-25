Салат Київ з пекінською капустою і пікантною заправкою — смачно лише з 4 інгредієнтів

Салат "Київ" — лише 4 інгредієнти + найсмачніша заправка
Цей салат підкорює з першої ложки — мінімум інгредієнтів, але смак приголомшливий. Свіжість овочів поєднується з легкою кислинкою й ароматною заправкою, яка робить страву особливою. Ідеально як для обіду, так і для вечері.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- капуста пекінська — 3–4 листки;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- перець болгарський — 1 шт.;
- цибуля червона — 1 шт.;
- сіль — на смак;
- петрушка — 1 пучок;
- олія — для смаження.
Для соусу:
- йогурт або сметана — 3 ст. л.;
- гірчиця французька — 1 ст. л.;
- італійські трави — 1 ч. л.;
- паприка — 0,5 ч. л.;
- яблучний оцет — 1 ч. л.;
- часник — 1 зуб.
Спосіб приготування
Шаткувати капусту та перекласти в глибоку миску. Огірок нарізати тонкими кружальцями, трохи підсолити, злегка пом'яти руками й залишити на 10 хвилин, щоб пустив сік. Потім відтиснути зайву рідину.
Болгарський перець нарізати соломкою, так само порізати й цибулю. Обсмажити на розігрітій олії 3–4 хвилини, посолити. Додати овочі до капусти.
До салату також додати підготовлений огірок і подрібнену петрушку.
Для заправки змішати йогурт або сметану з французькою гірчицею, італійськими травами, паприкою, оцтом і подрібненим часником. Додати соус до салату й ретельно перемішати.
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