Салат Киев с пекинской капустой и пикантной заправкой — вкусно всего из 4 ингредиентов

Салат "Киев". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат покоряет с первой ложки — минимум ингредиентов, но вкус потрясающий. Свежесть овощей сочетается с легкой кислинкой и ароматной заправкой, которая делает блюдо особенным. Идеально как для обеда, так и для ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

капуста пекинская — 3-4 листа;

огурец свежий — 1 шт.;

перец болгарский — 1 шт.;

лук красный — 1 шт.;

соль — по вкусу;

петрушка — 1 пучок;

масло — для жарки.

Для соуса:

йогурт или сметана — 3 ст. л.;

горчица французская — 1 ст. л.;

итальянские травы — 1 ч. л.;

паприка — 0,5 ч. л.;

яблочный уксус — 1 ч. л.;

чеснок — 1 зуб.

Способ приготовления

Нашинковать капусту и переложить в глубокую миску. Огурец нарезать тонкими кружочками, немного подсолить, слегка помять руками и оставить на 10 минут, чтобы пустил сок. Затем отжать лишнюю жидкость.

Капуста и перец. Фото: gospodynka.com.ua

Болгарский перец нарезать соломкой, так же порезать и лук. Обжарить на разогретом масле 3-4 минуты, посолить. Добавить овощи к капусте.

Огурцы и заправка. Фото: gospodynka.com.ua

К салату также добавить подготовленный огурец и измельченную петрушку.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Для заправки смешать йогурт или сметану с французской горчицей, итальянскими травами, паприкой, уксусом и измельченным чесноком. Добавить соус к салату и тщательно перемешать.

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