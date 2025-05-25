Салат Киев с пекинской капустой и пикантной заправкой — вкусно всего из 4 ингредиентов

Салат "Киев" — всего 4 ингредиента + самая вкусная заправка
Этот салат покоряет с первой ложки — минимум ингредиентов, но вкус потрясающий. Свежесть овощей сочетается с легкой кислинкой и ароматной заправкой, которая делает блюдо особенным. Идеально как для обеда, так и для ужина.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- капуста пекинская — 3-4 листа;
- огурец свежий — 1 шт.;
- перец болгарский — 1 шт.;
- лук красный — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- петрушка — 1 пучок;
- масло — для жарки.
Для соуса:
- йогурт или сметана — 3 ст. л.;
- горчица французская — 1 ст. л.;
- итальянские травы — 1 ч. л.;
- паприка — 0,5 ч. л.;
- яблочный уксус — 1 ч. л.;
- чеснок — 1 зуб.
Способ приготовления
Нашинковать капусту и переложить в глубокую миску. Огурец нарезать тонкими кружочками, немного подсолить, слегка помять руками и оставить на 10 минут, чтобы пустил сок. Затем отжать лишнюю жидкость.
Болгарский перец нарезать соломкой, так же порезать и лук. Обжарить на разогретом масле 3-4 минуты, посолить. Добавить овощи к капусте.
К салату также добавить подготовленный огурец и измельченную петрушку.
Для заправки смешать йогурт или сметану с французской горчицей, итальянскими травами, паприкой, уксусом и измельченным чесноком. Добавить соус к салату и тщательно перемешать.
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