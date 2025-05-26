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Салат "Галинка" — літня страва, яку можна їсти вдень і вночі

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Дата публікації: 26 травня 2025 12:00
Літній салат Галинка з яйцями, нутом і грибами — смачно в будь-яку пору дня
Салат "Галинка". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат поєднує свіжі овочі, білкові продукти та пікантну заправку, роблячи його ідеальним для спекотних днів. Легкий, ситний і дуже смачний — хоч удень, хоч уночі.

Рецепт опублікували Smachnenke

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Вам знадобиться:

  • помідори — 500 г;
  • болгарський перець — 1 шт.;
  • нут консервований або варений — 150 г;
  • яйця варені — 3–4 шт.;
  • мариновані гриби — 150 г;
  • петрушка — 1 пучок;
  • зелена цибуля — 1 пучок.

Для соусу:

  • йогурт або сметана — 2–3 ст. л.;
  • гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати помідори та болгарський перець кубиками. Нут добре промити під проточною водою та додати до овочів.

рецепт смачного салата Галинка
Нут та перець. Фото: smachnenke.com.ua

Варені яйця порізати шматочками. Подрібнити зелень — петрушку та зелену цибулю. Додати до салату разом із маринованими грибами.

рецепт ситного салата Галинка
Приготування салата. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки змішати йогурт або сметану, гірчицю, сіль і лимонний сік. Полити салат соусом і ретельно перемішати. Подавати охолодженим.

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овочі салат рецепт Українська кухня закуска
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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