Літній салат Галинка з яйцями, нутом і грибами — смачно в будь-яку пору дня

Салат "Галинка". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат поєднує свіжі овочі, білкові продукти та пікантну заправку, роблячи його ідеальним для спекотних днів. Легкий, ситний і дуже смачний — хоч удень, хоч уночі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

помідори — 500 г;

болгарський перець — 1 шт.;

нут консервований або варений — 150 г;

яйця варені — 3–4 шт.;

мариновані гриби — 150 г;

петрушка — 1 пучок;

зелена цибуля — 1 пучок.

Для соусу:

йогурт або сметана — 2–3 ст. л.;

гірчиця в зернах — 1 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

лимонний сік — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати помідори та болгарський перець кубиками. Нут добре промити під проточною водою та додати до овочів.

Нут та перець. Фото: smachnenke.com.ua

Варені яйця порізати шматочками. Подрібнити зелень — петрушку та зелену цибулю. Додати до салату разом із маринованими грибами.

Приготування салата. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки змішати йогурт або сметану, гірчицю, сіль і лимонний сік. Полити салат соусом і ретельно перемішати. Подавати охолодженим.

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