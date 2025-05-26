Літній салат Галинка з яйцями, нутом і грибами — смачно в будь-яку пору дня

Салат "Галинка" — літня страва, яку можна їсти вдень і вночі
Цей салат поєднує свіжі овочі, білкові продукти та пікантну заправку, роблячи його ідеальним для спекотних днів. Легкий, ситний і дуже смачний — хоч удень, хоч уночі.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- помідори — 500 г;
- болгарський перець — 1 шт.;
- нут консервований або варений — 150 г;
- яйця варені — 3–4 шт.;
- мариновані гриби — 150 г;
- петрушка — 1 пучок;
- зелена цибуля — 1 пучок.
Для соусу:
- йогурт або сметана — 2–3 ст. л.;
- гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- лимонний сік — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Нарізати помідори та болгарський перець кубиками. Нут добре промити під проточною водою та додати до овочів.
Варені яйця порізати шматочками. Подрібнити зелень — петрушку та зелену цибулю. Додати до салату разом із маринованими грибами.
Для заправки змішати йогурт або сметану, гірчицю, сіль і лимонний сік. Полити салат соусом і ретельно перемішати. Подавати охолодженим.
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