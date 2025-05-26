Летний салат Галинка с яйцами, нутом и грибами — вкусно в любое время дня

Салат "Галинка". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат сочетает свежие овощи, белковые продукты и пикантную заправку, делая его идеальным для жарких дней. Легкий, сытный и очень вкусный — хоть днем, хоть ночью.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

помидоры — 500 г;

болгарский перец — 1 шт.;

нут консервированный или вареный — 150 г;

яйца вареные — 3-4 шт.;

маринованные грибы — 150 г;

петрушка — 1 пучок;

зеленый лук — 1 пучок.

Для соуса:

йогурт или сметана — 2-3 ст. л.;

горчица в зернах — 1 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать помидоры и болгарский перец кубиками. Нут хорошо промыть под проточной водой и добавить к овощам.

Нут и перец. Фото: smachnenke.com.ua

Вареные яйца порезать кусочками. Измельчить зелень — петрушку и зеленый лук. Добавить в салат вместе с маринованными грибами.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки смешать йогурт или сметану, горчицу, соль и лимонный сок. Полить салат соусом и тщательно перемешать. Подавать охлажденным.

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