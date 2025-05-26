Летний салат Галинка с яйцами, нутом и грибами — вкусно в любое время дня

Салат "Галинка" — летнее блюдо, которое можно есть днем и ночью
Этот салат сочетает свежие овощи, белковые продукты и пикантную заправку, делая его идеальным для жарких дней. Легкий, сытный и очень вкусный — хоть днем, хоть ночью.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- помидоры — 500 г;
- болгарский перец — 1 шт.;
- нут консервированный или вареный — 150 г;
- яйца вареные — 3-4 шт.;
- маринованные грибы — 150 г;
- петрушка — 1 пучок;
- зеленый лук — 1 пучок.
Для соуса:
- йогурт или сметана — 2-3 ст. л.;
- горчица в зернах — 1 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.
Способ приготовления
Нарезать помидоры и болгарский перец кубиками. Нут хорошо промыть под проточной водой и добавить к овощам.
Вареные яйца порезать кусочками. Измельчить зелень — петрушку и зеленый лук. Добавить в салат вместе с маринованными грибами.
Для заправки смешать йогурт или сметану, горчицу, соль и лимонный сок. Полить салат соусом и тщательно перемешать. Подавать охлажденным.
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