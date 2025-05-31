Салат Датський з оселедцем і буряком за 5 хвилин — легкий, ароматний і смачний рецепт

Салат "Датський". Фото: smachnenke.com.ua

Цей скандинавський салат здивує поєднанням ніжного буряка, пряного оселедця та маринованої цибулі. У ньому немає важких інгредієнтів, тож його сміливо можна їсти навіть увечері — смачно, легко й корисно.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

цукор — 1 ч. л.;

яблучний оцет — 1 ст. л.;

буряк варений — 300 г;

філе солоного оселедця — 220 г;

горошок консервований — 1 б.;

кріп — на смак;

гірчиця зерниста — 1 ст. л.;

олія — 3 ст. л.;

сіль, чорний перець — на смак.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати півкільцями, змішати з цукром і яблучним оцтом, залишити маринуватися на 5 хвилин.

Зелень та горошок. Фото: smachnenke.com.ua

Буряк нарізати кубиками, оселедець — невеликими шматочками.

Шматочки оселедця. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати у великій мисці. Додати мариновану цибулю, горошок і подрібнений кріп.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Додати гірчицю, сіль, перець і заправити олією. Добре перемішати. Салат готовий до подачі.

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