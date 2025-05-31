Салат Датський з оселедцем і буряком за 5 хвилин — легкий, ароматний і смачний рецепт

Салат "Датський" за 5 хвилин, який можна їсти навіть вночі
Цей скандинавський салат здивує поєднанням ніжного буряка, пряного оселедця та маринованої цибулі. У ньому немає важких інгредієнтів, тож його сміливо можна їсти навіть увечері — смачно, легко й корисно.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- цукор — 1 ч. л.;
- яблучний оцет — 1 ст. л.;
- буряк варений — 300 г;
- філе солоного оселедця — 220 г;
- горошок консервований — 1 б.;
- кріп — на смак;
- гірчиця зерниста — 1 ст. л.;
- олія — 3 ст. л.;
- сіль, чорний перець — на смак.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати півкільцями, змішати з цукром і яблучним оцтом, залишити маринуватися на 5 хвилин.
Буряк нарізати кубиками, оселедець — невеликими шматочками.
Змішати у великій мисці. Додати мариновану цибулю, горошок і подрібнений кріп.
Додати гірчицю, сіль, перець і заправити олією. Добре перемішати. Салат готовий до подачі.
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