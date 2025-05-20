Салат Оленка без варіння за 10 хвилин — рецепт смачніший за Олівʼє

Салат "Оленка" — нічого варити не потрібно, а смачніший за Олівʼє
Цей салат готується за лічені хвилини, а смакує краще за традиційне Олівʼє. Ніжний, соковитий і ароматний, він стане ідеальним варіантом для швидкого перекусу чи святкового столу без зайвого клопоту.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- листя салату — 5 шт.;
- ковбаса варена або копчена — 300 г;
- свіжі огірки — 3 шт.;
- зелена цибуля — кілька стебел;
- кріп — 1 ст. л. подрібненого;
- часник — 1 зубчик (за бажанням);
- зелений консервований горошок — 1 банка (≈400 г);
- майонез — 3 ст. л.;
- гірчиця в зернах — 1 ч. л. (опційно);
- сіль, чорний перець — на смак.
Спосіб приготування
Розірвати руками листя салату й викласти у велику миску. Додати нарізані соломкою ковбасу та огірки.
Подрібнити зелену цибулю, кріп і (за бажанням) зубчик часнику — додати до салату.
Висипати горошок без рідини, посолити й поперчити на смак.
Заправити майонезом, можна додати гірчицю в зернах. Ретельно перемішати й одразу подавати.
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