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Салат "Оленка" — нічого варити не потрібно, а смачніший за Олівʼє

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Дата публікації: 20 травня 2025 12:00
Салат Оленка без варіння за 10 хвилин — рецепт смачніший за Олівʼє
Салат Оленка. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат готується за лічені хвилини, а смакує краще за традиційне Олівʼє. Ніжний, соковитий і ароматний, він стане ідеальним варіантом для швидкого перекусу чи святкового столу без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

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  • листя салату — 5 шт.;
  • ковбаса варена або копчена — 300 г;
  • свіжі огірки — 3 шт.;
  • зелена цибуля — кілька стебел;
  • кріп — 1 ст. л. подрібненого;
  • часник — 1 зубчик (за бажанням);
  • зелений консервований горошок — 1 банка (≈400 г);
  • майонез — 3 ст. л.;
  • гірчиця в зернах — 1 ч. л. (опційно);
  • сіль, чорний перець — на смак.

Спосіб приготування

Розірвати руками листя салату й викласти у велику миску. Додати нарізані соломкою ковбасу та огірки.

Салат Оленка, нічого варити не потрібно, а смачніший за Олівʼє
Зелений горошок. Фото: smachnenke.com.ua

Подрібнити зелену цибулю, кріп і (за бажанням) зубчик часнику — додати до салату.

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рецепт салата Оленка, який смачніший за Олівʼє
Огірок та ковбаса. Фото: smachnenke.com.ua

Висипати горошок без рідини, посолити й поперчити на смак.

простий рецепт салата Оленка, який смачніший за Олівʼє
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити майонезом, можна додати гірчицю в зернах. Ретельно перемішати й одразу подавати.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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