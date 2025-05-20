Салат Оленка без варіння за 10 хвилин — рецепт смачніший за Олівʼє

Салат Оленка. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат готується за лічені хвилини, а смакує краще за традиційне Олівʼє. Ніжний, соковитий і ароматний, він стане ідеальним варіантом для швидкого перекусу чи святкового столу без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

Реклама

листя салату — 5 шт.;

ковбаса варена або копчена — 300 г;

свіжі огірки — 3 шт.;

зелена цибуля — кілька стебел;

кріп — 1 ст. л. подрібненого;

часник — 1 зубчик (за бажанням);

зелений консервований горошок — 1 банка (≈400 г);

майонез — 3 ст. л.;

гірчиця в зернах — 1 ч. л. (опційно);

сіль, чорний перець — на смак.

Спосіб приготування

Розірвати руками листя салату й викласти у велику миску. Додати нарізані соломкою ковбасу та огірки.

Зелений горошок. Фото: smachnenke.com.ua

Подрібнити зелену цибулю, кріп і (за бажанням) зубчик часнику — додати до салату.

Реклама

Огірок та ковбаса. Фото: smachnenke.com.ua

Висипати горошок без рідини, посолити й поперчити на смак.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити майонезом, можна додати гірчицю в зернах. Ретельно перемішати й одразу подавати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою корисних та смачних салатів

Соковитий салат з куркою "Буніто" — потрібно лише 4 інгредієнти.

Рецепт салату "Коулслоу" з капусти за 5 хвилин — вся родзинка у заправці.

Салат з редискою "Весняний" — для цього рецепта знадобиться один основний інгредієнт.

Рецепт салату з куркою "Анюта" — дуже цікаве поєднання продуктів.

Салат "Галицький" — рецепт від знаменитої львівської господині.