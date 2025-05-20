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Главная Рецепты Салат "Оленка" — ничего варить не нужно, а вкуснее Оливье

Салат "Оленка" — ничего варить не нужно, а вкуснее Оливье

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Дата публикации 20 мая 2025 12:00
Салат Оленка без варки за 10 минут — рецепт вкуснее Оливье
Салат Аленка. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат готовится за считанные минуты, а на вкус лучше традиционного Оливье. Нежный, сочный и ароматный, он станет идеальным вариантом для быстрого перекуса или праздничного стола без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • листья салата — 5 шт.;
  • колбаса вареная или копченая — 300 г;
  • свежие огурцы — 3 шт.;
  • зеленый лук — несколько стеблей;
  • укроп — 1 ст. л. измельченного;
  • чеснок — 1 зубчик (по желанию);
  • зеленый консервированный горошек — 1 банка (≈400 г);
  • майонез — 3 ст. л.;
  • горчица в зернах — 1 ч. л. (опционально);
  • соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Порвать руками листья салата и выложить в большую миску. Добавить нарезанные соломкой колбасу и огурцы.

Салат Оленка, нічого варити не потрібно, а смачніший за Олівʼє
Зеленый горошек. Фото: smachnenke.com.ua

Измельчить зеленый лук, укроп и (по желанию) зубчик чеснока — добавить к салату.

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Огурец и колбаса. Фото: smachnenke.com.ua

Высыпать горошек без жидкости, посолить и поперчить по вкусу.

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Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить майонезом, можно добавить горчицу в зернах. Тщательно перемешать и сразу подавать.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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