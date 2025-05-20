Салат Оленка без варки за 10 минут — рецепт вкуснее Оливье

Салат Аленка. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат готовится за считанные минуты, а на вкус лучше традиционного Оливье. Нежный, сочный и ароматный, он станет идеальным вариантом для быстрого перекуса или праздничного стола без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

листья салата — 5 шт.;

колбаса вареная или копченая — 300 г;

свежие огурцы — 3 шт.;

зеленый лук — несколько стеблей;

укроп — 1 ст. л. измельченного;

чеснок — 1 зубчик (по желанию);

зеленый консервированный горошек — 1 банка (≈400 г);

майонез — 3 ст. л.;

горчица в зернах — 1 ч. л. (опционально);

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Порвать руками листья салата и выложить в большую миску. Добавить нарезанные соломкой колбасу и огурцы.

Зеленый горошек. Фото: smachnenke.com.ua

Измельчить зеленый лук, укроп и (по желанию) зубчик чеснока — добавить к салату.

Огурец и колбаса. Фото: smachnenke.com.ua

Высыпать горошек без жидкости, посолить и поперчить по вкусу.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить майонезом, можно добавить горчицу в зернах. Тщательно перемешать и сразу подавать.

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