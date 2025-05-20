Салат Оленка без варки за 10 минут — рецепт вкуснее Оливье

Салат "Оленка" — ничего варить не нужно, а вкуснее Оливье
Этот салат готовится за считанные минуты, а на вкус лучше традиционного Оливье. Нежный, сочный и ароматный, он станет идеальным вариантом для быстрого перекуса или праздничного стола без лишних хлопот.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- листья салата — 5 шт.;
- колбаса вареная или копченая — 300 г;
- свежие огурцы — 3 шт.;
- зеленый лук — несколько стеблей;
- укроп — 1 ст. л. измельченного;
- чеснок — 1 зубчик (по желанию);
- зеленый консервированный горошек — 1 банка (≈400 г);
- майонез — 3 ст. л.;
- горчица в зернах — 1 ч. л. (опционально);
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
Порвать руками листья салата и выложить в большую миску. Добавить нарезанные соломкой колбасу и огурцы.
Измельчить зеленый лук, укроп и (по желанию) зубчик чеснока — добавить к салату.
Высыпать горошек без жидкости, посолить и поперчить по вкусу.
Заправить майонезом, можно добавить горчицу в зернах. Тщательно перемешать и сразу подавать.
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