Салат Датский с сельдью и свеклой за 5 минут — легкий, ароматный и вкусный рецепт

Салат "Датский". Фото: smachnenke.com.ua

Этот скандинавский салат удивит сочетанием нежной свеклы, пряной сельди и маринованного лука. В нем нет тяжелых ингредиентов, поэтому его смело можно есть даже вечером - вкусно, легко и полезно.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

лук репчатый — 1 шт.;

сахар — 1 ч. л.;

яблочный уксус — 1 ст. л.;

свекла вареная — 300 г;

филе соленой сельди — 220 г;

горошек консервированный — 1 б;

укроп — по вкусу;

горчица зернистая — 1 ст. л.;

масло — 3 ст. л.;

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать полукольцами, смешать с сахаром и яблочным уксусом, оставить мариноваться на 5 минут.

Зелень и горошек. Фото: smachnenke.com.ua

Свеклу нарезать кубиками, сельдь — небольшими кусочками.

Кусочки сельди. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать в большой миске. Добавить маринованный лук, горошек и измельченный укроп.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить горчицу, соль, перец и заправить растительным маслом. Хорошо перемешать. Салат готов к подаче.

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