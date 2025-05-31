Салат Датский с сельдью и свеклой за 5 минут — легкий, ароматный и вкусный рецепт

Салат "Датский" за 5 минут, который можно есть даже ночью
Этот скандинавский салат удивит сочетанием нежной свеклы, пряной сельди и маринованного лука. В нем нет тяжелых ингредиентов, поэтому его смело можно есть даже вечером - вкусно, легко и полезно.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- лук репчатый — 1 шт.;
- сахар — 1 ч. л.;
- яблочный уксус — 1 ст. л.;
- свекла вареная — 300 г;
- филе соленой сельди — 220 г;
- горошек консервированный — 1 б;
- укроп — по вкусу;
- горчица зернистая — 1 ст. л.;
- масло — 3 ст. л.;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
Лук нарезать полукольцами, смешать с сахаром и яблочным уксусом, оставить мариноваться на 5 минут.
Свеклу нарезать кубиками, сельдь — небольшими кусочками.
Смешать в большой миске. Добавить маринованный лук, горошек и измельченный укроп.
Добавить горчицу, соль, перец и заправить растительным маслом. Хорошо перемешать. Салат готов к подаче.
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