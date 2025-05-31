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Салат "Датский" за 5 минут, который можно есть даже ночью

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Дата публикации 31 мая 2025 12:00
Салат Датский с сельдью и свеклой за 5 минут — легкий, ароматный и вкусный рецепт
Салат "Датский". Фото: smachnenke.com.ua

Этот скандинавский салат удивит сочетанием нежной свеклы, пряной сельди и маринованного лука. В нем нет тяжелых ингредиентов, поэтому его смело можно есть даже вечером - вкусно, легко и полезно.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • яблочный уксус — 1 ст. л.;
  • свекла вареная — 300 г;
  • филе соленой сельди — 220 г;
  • горошек консервированный — 1 б;
  • укроп — по вкусу;
  • горчица зернистая — 1 ст. л.;
  • масло — 3 ст. л.;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать полукольцами, смешать с сахаром и яблочным уксусом, оставить мариноваться на 5 минут.

Салат Датський за 5 хвилин, який можна їсти навіть вночі
Зелень и горошек. Фото: smachnenke.com.ua

Свеклу нарезать кубиками, сельдь — небольшими кусочками.

Салат за 5 хвилин, який можна їсти навіть вночі
Кусочки сельди. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать в большой миске. Добавить маринованный лук, горошек и измельченный укроп.

Смачний салат за 5 хвилин, який можна їсти навіть вночі
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить горчицу, соль, перец и заправить растительным маслом. Хорошо перемешать. Салат готов к подаче.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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