Салат Олівія — краща заміна Олівʼє

Не "Олівʼє", а краще, новинка 2025 — смачний салат "Олівія"
Забудьте про банальне "Олівʼє" — цей салат з грибами, овочами та хрусткими огірками має глибший смак і сучасну подачу. Новинка 2025 року, яку вже називають найкращою альтернативою традиційному рецепту.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- печериці — 300 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- картопля варена — 260 г;
- морква варена — 180 г;
- огірки солоні — 200 г;
- горошок консервований — 150 г;
- майонез — 3 ст. л.;
- сіль, чорний мелений перець — на смак;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Нарізати печериці шматочками й обсмажити на сухій сковороді до повного випаровування рідини. Додати олію, всипати дрібно нарізану цибулю та смажити, помішуючи, до золотистого кольору. Посолити до смаку й дати охолонути.
Картоплю, моркву та солоні огірки нарізати кубиками. У глибоку миску викласти овочі, обсмажені гриби з цибулею, додати зелений горошок.
Заправити салат майонезом, посолити й поперчити на смак. Добре перемішати. За бажанням охолодити перед подачею.
Салат "Олівія" виходить ніжним, ароматним та приємно хрустким — він точно здивує гостей.
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