Салат Олівія — краща заміна Олівʼє

Салат "Олівія". Фото: gospodynka.com.ua

Забудьте про банальне "Олівʼє" — цей салат з грибами, овочами та хрусткими огірками має глибший смак і сучасну подачу. Новинка 2025 року, яку вже називають найкращою альтернативою традиційному рецепту.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

печериці — 300 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

картопля варена — 260 г;

морква варена — 180 г;

огірки солоні — 200 г;

горошок консервований — 150 г;

майонез — 3 ст. л.;

сіль, чорний мелений перець — на смак;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Нарізати печериці шматочками й обсмажити на сухій сковороді до повного випаровування рідини. Додати олію, всипати дрібно нарізану цибулю та смажити, помішуючи, до золотистого кольору. Посолити до смаку й дати охолонути.

Гриби та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Картоплю, моркву та солоні огірки нарізати кубиками. У глибоку миску викласти овочі, обсмажені гриби з цибулею, додати зелений горошок.

Горошок та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Заправити салат майонезом, посолити й поперчити на смак. Добре перемішати. За бажанням охолодити перед подачею.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Олівія" виходить ніжним, ароматним та приємно хрустким — він точно здивує гостей.

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