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Не "Олівʼє", а краще, новинка 2025 — смачний салат "Олівія"

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Дата публікації: 22 травня 2025 12:00
Салат Олівія — краща заміна Олівʼє
Салат "Олівія". Фото: gospodynka.com.ua

Забудьте про банальне "Олівʼє" — цей салат з грибами, овочами та хрусткими огірками має глибший смак і сучасну подачу. Новинка 2025 року, яку вже називають найкращою альтернативою традиційному рецепту.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • печериці — 300 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • картопля варена — 260 г;
  • морква варена — 180 г;
  • огірки солоні — 200 г;
  • горошок консервований — 150 г;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • сіль, чорний мелений перець — на смак;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Нарізати печериці шматочками й обсмажити на сухій сковороді до повного випаровування рідини. Додати олію, всипати дрібно нарізану цибулю та смажити, помішуючи, до золотистого кольору. Посолити до смаку й дати охолонути.

не олівʼє, а краще, новинка 2025, смачний салат Олівія
Гриби та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Картоплю, моркву та солоні огірки нарізати кубиками. У глибоку миску викласти овочі, обсмажені гриби з цибулею, додати зелений горошок.

салат не олівʼє, а краще, новинка 2025, смачний салат Олівія
Горошок та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Заправити салат майонезом, посолити й поперчити на смак. Добре перемішати. За бажанням охолодити перед подачею.

рецепт салата не олівʼє, а краще, новинка 2025, смачний салат Олівія
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Олівія" виходить ніжним, ароматним та приємно хрустким — він точно здивує гостей.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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