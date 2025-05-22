Салат Оливия — лучшая замена Оливье

Не "Оливье", а лучше, новинка 2025 — вкусный салат "Оливия"
Забудьте о банальном "Оливье" — этот салат с грибами, овощами и хрустящими огурцами имеет более глубокий вкус и современную подачу. Новинка 2025 года, которую уже называют лучшей альтернативой традиционному рецепту.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- шампиньоны — 300 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- картофель вареный — 260 г;
- морковь вареная — 180 г;
- огурцы соленые — 200 г;
- горошек консервированный — 150 г;
- майонез — 3 ст. л.;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Нарезать шампиньоны кусочками и обжарить на сухой сковороде до полного испарения жидкости. Добавить масло, всыпать мелко нарезанный лук и жарить, помешивая, до золотистого цвета. Посолить по вкусу и дать остыть.
Картофель, морковь и соленые огурцы нарезать кубиками. В глубокую миску выложить овощи, обжаренные грибы с луком, добавить зеленый горошек.
Заправить салат майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешать. По желанию охладить перед подачей.
Салат "Оливия" получается нежным, ароматным и приятно хрустящим — он точно удивит гостей.
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