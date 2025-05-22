Салат Оливия — лучшая замена Оливье

Салат "Оливия". Фото: gospodynka.com.ua

Забудьте о банальном "Оливье" — этот салат с грибами, овощами и хрустящими огурцами имеет более глубокий вкус и современную подачу. Новинка 2025 года, которую уже называют лучшей альтернативой традиционному рецепту.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

шампиньоны — 300 г;

лук репчатый — 1 шт.;

картофель вареный — 260 г;

морковь вареная — 180 г;

огурцы соленые — 200 г;

горошек консервированный — 150 г;

майонез — 3 ст. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Нарезать шампиньоны кусочками и обжарить на сухой сковороде до полного испарения жидкости. Добавить масло, всыпать мелко нарезанный лук и жарить, помешивая, до золотистого цвета. Посолить по вкусу и дать остыть.

Грибы и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель, морковь и соленые огурцы нарезать кубиками. В глубокую миску выложить овощи, обжаренные грибы с луком, добавить зеленый горошек.

Горошек и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Заправить салат майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешать. По желанию охладить перед подачей.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Оливия" получается нежным, ароматным и приятно хрустящим — он точно удивит гостей.

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