Редиска по-грузинськи з оцтом і соєвим соусом за 20 хвилин — рецепт закуски

Найкраща закуска з редиски "по-грузинськи" — рецепт салату
Цей рецепт стане улюбленим серед ваших літніх закусок. Хрустка редиска в пікантному маринаді з оцтом, соєвим соусом, часником і свіжою зеленню — швидко, смачно й дуже ароматно.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- редиска — 600 г;
- сіль — ½ ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- чорний мелений перець — на смак;
- яблучний оцет — 2 ст. л.;
- соєвий соус — 2 ст. л.;
- олія — 2 ст. л.;
- часник — 2 зубчики;
- петрушка — невеликий пучок.
Спосіб приготування
Нарізати редиску кружечками та викласти у велику миску.
Додати сіль, цукор, перець, яблучний оцет, соєвий соус, подрібнений часник і олію. Добре перемішати.
Додати дрібно нарізану петрушку, ще раз ретельно все перемішати, накрити плівкою й поставити в холодильник на 20 хвилин. Після охолодження закуску можна подавати до столу.
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