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Найкраща закуска з редиски "по-грузинськи" — рецепт салату

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Дата публікації: 24 травня 2025 12:00
Редиска по-грузинськи з оцтом і соєвим соусом за 20 хвилин — рецепт закуски
Закуска з редиски. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт стане улюбленим серед ваших літніх закусок. Хрустка редиска в пікантному маринаді з оцтом, соєвим соусом, часником і свіжою зеленню — швидко, смачно й дуже ароматно.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • редиска — 600 г;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • чорний мелений перець — на смак;
  • яблучний оцет — 2 ст. л.;
  • соєвий соус — 2 ст. л.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • часник — 2 зубчики;
  • петрушка — невеликий пучок.

Спосіб приготування

Нарізати редиску кружечками та викласти у велику миску.

смачний салат з редиски
Редис та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сіль, цукор, перець, яблучний оцет, соєвий соус, подрібнений часник і олію. Добре перемішати.

дуже смачний салат з редиски на закуску
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Додати дрібно нарізану петрушку, ще раз ретельно все перемішати, накрити плівкою й поставити в холодильник на 20 хвилин. Після охолодження закуску можна подавати до столу. 

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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