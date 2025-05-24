Редиска по-грузинськи з оцтом і соєвим соусом за 20 хвилин — рецепт закуски

Закуска з редиски. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт стане улюбленим серед ваших літніх закусок. Хрустка редиска в пікантному маринаді з оцтом, соєвим соусом, часником і свіжою зеленню — швидко, смачно й дуже ароматно.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

редиска — 600 г;

сіль — ½ ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — на смак;

яблучний оцет — 2 ст. л.;

соєвий соус — 2 ст. л.;

олія — 2 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

петрушка — невеликий пучок.

Спосіб приготування

Нарізати редиску кружечками та викласти у велику миску.

Редис та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сіль, цукор, перець, яблучний оцет, соєвий соус, подрібнений часник і олію. Добре перемішати.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Додати дрібно нарізану петрушку, ще раз ретельно все перемішати, накрити плівкою й поставити в холодильник на 20 хвилин. Після охолодження закуску можна подавати до столу.

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