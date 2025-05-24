Редис по-грузински с уксусом и соевым соусом за 20 минут — рецепт закуски

Закуска из редиса. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт станет любимым среди ваших летних закусок. Хрустящий редис в пикантном маринаде с уксусом, соевым соусом, чесноком и свежей зеленью — быстро, вкусно и очень ароматно.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

редис — 600 г;

соль — ½ ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

черный молотый перец — по вкусу;

яблочный уксус — 2 ст. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

масло — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

петрушка — небольшой пучок.

Способ приготовления

Нарезать редис кружочками и выложить в большую миску.

Редис и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить соль, сахар, перец, яблочный уксус, соевый соус, измельченный чеснок и масло. Хорошо перемешать.

Готовый салат . Фото: smachnenke.com.ua

Добавить мелко нарезанную петрушку, еще раз тщательно все перемешать, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 20 минут. После остывания закуску можно подавать к столу.

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