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Самая лучшая закуска из редиса "по-грузински" — рецепт салата

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Дата публикации 24 мая 2025 12:00
Редис по-грузински с уксусом и соевым соусом за 20 минут — рецепт закуски
Закуска из редиса. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт станет любимым среди ваших летних закусок. Хрустящий редис в пикантном маринаде с уксусом, соевым соусом, чесноком и свежей зеленью — быстро, вкусно и очень ароматно.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • редис — 600 г;
  • соль — ½ ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • яблочный уксус — 2 ст. л.;
  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • масло — 2 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • петрушка — небольшой пучок.

Способ приготовления

Нарезать редис кружочками и выложить в большую миску.

смачний салат з редиски
Редис и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить соль, сахар, перец, яблочный уксус, соевый соус, измельченный чеснок и масло. Хорошо перемешать.

дуже смачний салат з редиски на закуску
Готовый салат . Фото: smachnenke.com.ua

Добавить мелко нарезанную петрушку, еще раз тщательно все перемешать, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 20 минут. После остывания закуску можно подавать к столу.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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