Редис по-грузински с уксусом и соевым соусом за 20 минут — рецепт закуски

Самая лучшая закуска из редиса "по-грузински" — рецепт салата
Этот рецепт станет любимым среди ваших летних закусок. Хрустящий редис в пикантном маринаде с уксусом, соевым соусом, чесноком и свежей зеленью — быстро, вкусно и очень ароматно.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- редис — 600 г;
- соль — ½ ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- черный молотый перец — по вкусу;
- яблочный уксус — 2 ст. л.;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- масло — 2 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- петрушка — небольшой пучок.
Способ приготовления
Нарезать редис кружочками и выложить в большую миску.
Добавить соль, сахар, перец, яблочный уксус, соевый соус, измельченный чеснок и масло. Хорошо перемешать.
Добавить мелко нарезанную петрушку, еще раз тщательно все перемешать, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 20 минут. После остывания закуску можно подавать к столу.
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