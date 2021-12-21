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У США порадили не їздити в Україну: в чому причина

Політика
21 грудня 09:52
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Зокрема, наголошується про небезпечність знаходитися поблизу кордонів України
У США порадили не їздити в Україну: в чому причина

Державний департамент США порекомендував своїм громадянам не відвідувати Україну через можливий напад Росії та коронавірус.

Про це йдеться на сайті Посольства США в Україні.

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Рекомендації США не їздити в Україну

“Держдепартамент продовжує радити громадянам США не їздити в Україну через COVID-19 і переглянути заплановані подорожі через посилення загроз з боку Росії. Проявляйте підвищену обережність через злочинність та громадянські заворушення. Деякі області мають підвищені ризики", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, наголошується про небезпечність знаходитися поблизу кордонів України, у тимчасово окупованому Росією Криму та на тимчасово непідконтрольних українському уряду частинах Донбасу.

“Громадяни США, які вибирають подорож до України, повинні знати, що військові дії Росії в будь-якій точці України можуть серйозно вплинути на здатність посольства США надавати консульські послуги, включаючи допомогу громадянам США у виїзді з України”, - підкреслили у Держдепі.

Представниця Білого дому Джен Пасакі зазначила, що оцінка рівня загрози не змінювалася, а була додана лише інформація щодо присутності військ РФ. Наразі рівень безпеки "четвертий" - це означає, що повідомлення від держдепу носить лише рекомендаційний характер.

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  • Україна вступить до НАТО лише тоді, коли альянс зрозуміє, що вона може зробити його сильнішим. Про це заявив Зеленський.
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Автор публікації
Ярослав Коджушко
У 2018 році закінчив Сумський Державний університет за спеціальністю “Реклама і PR”. Тоді ж переїхав із Сум до Києва, де відразу знайшов себе у журналістиці, а пізніше отримав магістра за цим фахом у рідному СумДу. Захоплююся кінематографом і понад 2 роки писав про нього на Bigmir.net, там і працював кінокритиком. Від початку пандемії вирішив, що треба рухатися далі і розширювати спектр тем. Так згодом і потрапив у Live.Network.
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