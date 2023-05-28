Мобілізація в Україні: 17-річних хлопців можуть не випустити з країни

Українські воїни під час виконання бойового завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні вже другий рік триває повномасштабна війна з Росією. І понад рік в країні триває мобілізація. Більшість українців прагнуть вивезти за кордон своїх неповнолітніх синів. Особливо тих, кому зараз 17 років. Так вони хочуть вберегти своїх дітей від військової служби.

На кордоні таких юнаків можуть і не пропустити. Попереджають юристи. Про це пише видання "PRO Гроші".

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17-річних юнаків можуть не випустити за кордон

Прикордонники можуть не дозволити виїзд 17-річним юнакам, які не стоять на обліку. Якщо стануть на облік, то проблем не буде.

"В Україні зменшили вік, коли треба вставати на військовий облік. Тепер хлопці мають ставати на нього з 16 років. І відповідно, не тільки встати на облік, а й отримати приписне", — пояснює експерт.

Кого можуть мобілізувати з 1 червня

За словами керівника ТЦК та СП Бурині Сергія Павлова, повістки вручають всім, хто за зовнішніми ознаками може підпадати під категорію призовника. Видають цей документ у багатьох публічних місцях, але виключно за дозволеною законодавством процедурою.

Під час мобілізації призвати на службу можуть всіх військовозобов’язаних громадян України віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки або виключення з обліку.

Як правило, у військкоматах надають перевагу призову осіб, що мають військовий та бойовий досвід. Чоловіки, які не служили, проходять обов’язкове навчання перед тим, як йти на фронт.

Першочергово мобілізують такі категорії чоловіків:

придатні за станом здоров’я віком від 27 до 60 років з досвідом військової служби;

придатні за станом здоров’я віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби;

обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану віком від 27 до 60 років з та без досвіду військової служби;

зняті та виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років(власники "білого квитка"), визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров’я під час воєнного стану рішенням ВЛК, які не здійснювали тяжкий злочин.

Жінки, які несли військову службу раніше можуть бути мобілізовані, якщо вони стоять на військовому обліку та придатні за станом здоров’я під час воєнного стану.

Чоловіки та жінки, які мають право на відстрочку через інвалідність або за сімейними обставинами, можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням та мають проходити службу за місцем проживання.

Нагадаємо, одним з документів, який військовозобов'язаний може отримати після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), є так званий білий квиток. У мирний час він автоматично звільняє особу від мобілізації, проте під час воєнного стану є певні нюанси.