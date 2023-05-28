Мобилизация в Украине: 17-летних парней могут не выпустить из страны

Украинские воины во время выполнения боевого задания. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине уже второй год идет полномасштабная война с Россией. И больше года в стране продолжается мобилизация. Большинство украинцев стремятся вывезти за границу своих несовершеннолетних сыновей. Особенно тех, кому сейчас 17 лет. Так они хотят уберечь своих детей от военной службы.

На границе таких молодых людей могут и не пропустить. Предупреждают юристы. Об этом пишет издание "PRO Деньги".

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17-летних юношей могут не выпустить за границу

Пограничники могут не разрешить выезд 17-летним юношам, которые не состоят на учете. Если станут на учет, то проблем не будет.

"В Украине снизили возраст, когда нужно вставать на военный учет. Теперь ребята должны становиться на него с 16 лет. И соответственно, не только встать на учет, но и получить приписное", — объясняет эксперт.

Кого могут мобилизовать с 1 июня

По словам руководителя ТЦК и СП Бурини Сергея Павлова, повестки вручают всем, кто по внешним признакам может подпадать под категорию призывника. Выдают этот документ во многих публичных местах, но исключительно по разрешенной законодательством процедуре.

При мобилизации призвать на службу могут всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для отсрочки или исключения из учета.

Как правило, в военкоматах предпочитают призыв лиц, имеющих военный и боевой опыт. Не служившие мужчины проходят обязательное обучение перед тем, как идти на фронт.

Первоначально мобилизуют следующие категории мужчин:

пригодные по состоянию здоровья от 27 до 60 лет с опытом военной службы;

пригодные по состоянию здоровья от 27 до 60 лет без опыта военной службы;

ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения в возрасте от 27 до 60 лет с и без опыта военной службы;

сняты и исключены из военного учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (владельцы "белого билета"), признаны пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВЛК, которые не совершали тяжкое преступление.

Женщины, несшие военную службу, ранее могут быть мобилизованы, если они стоят на военном учете и пригодны по состоянию здоровья во время военного положения.

Мужчины и женщины, имеющие право на отсрочку по инвалидности или по семейным обстоятельствам, могут быть мобилизованы только по собственному желанию и должны проходить службу по месту жительства.

Напомним, одним из документов, который военнообязанный может получить после прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК), является так называемый белый билет. В мирное время он автоматически освобождает личность от мобилизации, однако во время военного положения есть определенные нюансы.