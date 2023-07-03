Мобілізація в Україні - нюанси відстрочки для чоловіків із родичами-інвалідами

Військовий призов в Україні. Фото: соцмережі

У Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" є законодавчі поправки. Ці зміни стосуються права на відстрочення служби для військовозобов'язаних, які мають близьких родичів-інвалідів, якщо існують інші особи, які юридично зобов'язані забезпечувати зміст зазначених родичів.

Про це повідомив адвокат Ростислав Кравець.

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За словами юриста, військовозобов'язані, які мають родичі з інвалідністю, більше не зможуть звертатися за відстрочкою служби, якщо в їхній сім'ї є інші люди, які зобов'язані забезпечувати цих родичів згідно із законом.

"Що нам говорить новий законодавчий акт? Усі відповідні обов'язки вказані у Сімейному кодексі. Важливо не змішувати обов'язки та права", — наголосив Кравець.

Адвокат уточнив, що у Сімейному кодексі є низка статей, у тому числі глава 9 "Права та обов'язки подружжя за змістом". У цьому розділі говориться, що той чоловік, який нездатний до роботи й потребує матеріальної підтримки, має право на утримання, якщо інший чоловік здатний надати таку підтримку.

Кравець пояснив, що у Сімейному Кодексі йдеться про те, що обов'язок за змістом виникає лише за необхідності та матеріальної спроможності особи, яка забезпечує. Це стосується онуків, обов'язків між подружжям і дітьми.

Юрист наголосив на тому, що важливо розрізняти право та обов'язок. Зокрема, обов'язок з'являється лише після рішення суду. Без такого рішення ніхто не може накладати обов'язки на людину.

"Таким чином, навіть якщо у вас два сини, обидва з яких підлягають військовому обов'язку, обидва мають право на відстрочку мобілізації, якщо їхні батьки чи дружини-інваліди", — стверджує Кравець.

Адвокат зазначив, що подібні зміни не зачіпають "Закон про обов'язок та військову службу" (стаття 26).

"Якщо батьки є інвалідами І чи ІІ групи, або якщо у вас є дружина-інвалід, це є підставою для звільнення від служби. Тому, на мій погляд, ці зміни не мають особливого сенсу", — сказав юрист.

Нагадаємо, що нещодавно народні депутати ухвалили законопроєкт, яким дозволили мобілізувати осіб, які мають родичів з інвалідністю за умови, що є інші члени сім'ї, здатні здійснювати догляд. Наразі документ очікує на підпис Президента.

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