Скасування відстрочки для тих, хто має родичів з інвалідністю — що кажуть нардепи

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП

Нещодавно народні депутати ухвалили законопроєкт, яким дозволили мобілізувати осіб, які мають родичів з інвалідністю за умови, що є інші члени сім'ї, здатні здійснювати догляд. Наразі документ очікує на підпис Президента.

Причину такої ініціативи пояснила ініціаторка закону, народна депутатка Мар’яна Безугла на особистій сторінці у Facebook.

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За її словами законопроєкт був необхідний, адже на жаль в Україні почали діяти схеми, коли на одну особу з інвалідністю оформлюють по кілька опікунів.

"Знаю приклади, коли на одну бабусю оформлювались пʼять, а то й десять молодих спроможних чоловіків. Чому одні мають воювати, а інші прикриватися недієздатними родичами? Це із тих питань, які ставлять військові на передовій. Ми не можемо їх ігнорувати", — заявила депутатка.

Безугла підкреслила, коли ця норма почне діяти, це не означає, що всі особи, які мають родича з інвалідністю, будуть мобілізовані до лав ЗСУ. Проте право на таку відстрочку вони не матимуть, якщо є інші члени сім'ї, які можуть здійснювати догляд.

Нардепка додала, що правку до законопроєкту подала народна депутатка Ганна Скороход. В повідомленні вона додає, що деталі, порядок дії цієї норми будуть опрацьовані в підзаконних нормативних актах Міноборони та Головнокомандувача ЗСУ.

Допис народної депутатки Мар'яни Безуглої. Скриншот з Facebook

Раніше ми повідомляли, що народні депутати 28 червня прийняли законопроєкт, яким розширила перелік осіб, які підлягають мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, 30 травня Верховна Рада ухвалила закон, який зменшує граничний призовний вік з 27 до 25 років.

Також ми розповідали, хто з військовозобов'язаних чоловіків має право на відстрочку влітку 2023 року, а хто взагалі не може бути мобілізованим.