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Мобилизация лиц, имеющих родственников с инвалидностью: украинцам объяснили решение

30 июня 2023 14:22
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Отмена отсрочки для тех, кто имеет родственников с инвалидностью — что говорят нардепы
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Недавно народные депутаты приняли законопроект, которым разрешили мобилизовать лиц, имеющих родственников с инвалидностью при условии, что есть другие члены семьи, способные осуществлять уход. Сейчас документ ожидает подписи Президента.

Причину такой инициативы объяснила инициатор закона, народный депутат Марьяна Безугла на личной странице в Facebook.

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По ее словам, законопроект был необходим, ведь, к сожалению, в Украине начали действовать схемы, когда на одного человека с инвалидностью оформляют по несколько опекунов.

"Знаю примеры, когда на одну бабушку оформлялись пять, а то и десять молодых состоятельных мужчин. Почему одни должны воевать, а другие прикрываться недееспособными родственниками? Это по тем вопросам, которые задают военные на передовой. Мы не можем их игнорировать", — заявила депутат.

Безуглая подчеркнула, когда эта норма начнет действовать, это не означает, что все лица, имеющие родственника с инвалидностью, будут мобилизованы в ряды ВСУ. Однако право на такую отсрочку они не будет иметь, если есть другие члены семьи, которые могут осуществлять уход.

Нардеп добавила, что поправку к законопроекту подала народная депутат Анна Скороход. В сообщении она добавляет, что детали и порядок действия этой нормы будут проработаны в подзаконных нормативных актах Минобороны и Главнокомандующего ВСУ.

 

Отмена отсрочки для тех, кто имеет родственников с инвалидностью - что говорят нардепы
Сообщение народного депутата Марьяны Безуглой. Скриншот из Facebook

Ранее мы сообщали, что народные депутаты 28 июня приняли законопроект, которым расширила перечень подлежащих мобилизации лиц.

Напомним, мы писали, 30 мая Верховная Рада приняла закон, уменьшающий предельный призывной возраст с 27 до 25 лет.

Также мы рассказывали, кто из военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку летом 2023, а кто вообще не может быть мобилизованным.

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