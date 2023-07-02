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На Закарпатье мужчина избежал наказания за отказ от военной службы

2 июля 2023 23:26
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мобилизация в Украине - мужчина избежал наказания за отказ получать повестку
Повестка в руках. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Тячевский районный суд Закарпатской области вынес приговор мужчине, который отказался от получения повестки, ссылаясь на свои религиозные убеждения. Мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу, однако он был освобожден от заключения.

Об этом пишет Zaxid.net

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По информации из приговора, опубликованного в июне 2023 года в реестре судебных решений, мужчина прошел военно-медицинскую экспертизу 19 января текущего года и был признан пригодным для службы в армии. Позже он получил контрольную квитанцию мобилизационного указания, согласно которому он был зачислен на службу, но подал заявление об отказе от мобилизации и отказался получить военную повестку.

В ходе судебного процесса подсудимый заявил, что не желает служить в армии из-за своих религиозных убеждений, так как не имеет права отнимать человеческие жизни. В период с 1994 по 1996 годы он служил в военной единице, где, по его словам, только охранял важные военные объекты.

На вопрос о различии в его религиозных убеждениях во время службы и в момент отказа от мобилизации он ответил, что они остались неизменными, но в то время он не причинял вреда людям. Он подал заявление об отказе от призыва на мобилизацию по религиозным убеждениям, но не подал заявление о замене военной службы на альтернативную (невоенную) службу, как указано в приговоре суда.

Напомним, что в Украине работодатели в 2023 году могут принимать на работу военнообязанных только после взятия на военный учет. Также возможна выдача повесток по определенным правилам.

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