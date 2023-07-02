Мобілізація в Україні - чоловік уникнув покарання за відмову отримувати повістку

Повістка руках. Фото: google

Тячівський районний суд Закарпатської області ухвалив вирок чоловікові, який відмовився від отримання повістки, посилаючись на свої релігійні переконання. Чоловіка визнали винним в ухиленні від призову на військову службу, проте його було звільнено від ув'язнення.

Про це пише Zaxid.net

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За інформацією вироку, опублікованого в червні 2023 року в реєстрі судових рішень, чоловік пройшов військово-медичну експертизу 19 січня поточного року і був визнаний придатним для служби в армії. Пізніше він отримав контрольну квитанцію мобілізаційної вказівки, згідно з якою він був зарахований на службу, але подав заяву про відмову від мобілізації та відмовився отримати військову повістку.

Під час судового процесу підсудний заявив, що не бажає служити в армії через свої релігійні переконання, оскільки не має права забирати людські життя. У період з 1994 до 1996 роки він служив у військовій одиниці, де, за його словами, лише охороняв важливі військові об'єкти.

На питання про відмінність у його релігійних переконаннях під час служби і в момент відмови від мобілізації він відповів, що вони залишилися незмінними, але в той час він не завдав шкоди людям. Він подав заяву про відмову від призову на мобілізацію з релігійних переконань, але не подав заяву про заміну військової служби на альтернативну (невійськову) службу, як зазначено у вироку суду.

Нагадаємо, що в Україні роботодавці у 2023 році можуть приймати на роботу військовозобов'язаних лише після взяття на військовий облік. Також можливе видання повісток за певними правилами.