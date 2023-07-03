Мобилизация в Украине - нюансы отстрочки для мужчин с родственниками-инвалидами

Военный призыв в Украине. Фото: соцсети

В Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" есть законодательные поправки. Эти изменения касаются права на отсрочку службы для военнообязанных, имеющих близких родственников-инвалидов, если существуют иные лица, юридически обязанные обеспечивать содержание указанных родственников.

Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец.

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По словам юриста, военнообязанные, у которых есть родственники с инвалидностью, больше не смогут обращаться за отсрочкой службы, если в их семье есть другие люди, которые обязаны обеспечивать этих родственников согласно закону.

"Что нам говорит новый законодательный акт? Все соответствующие обязанности указаны в Семейном кодексе. Важно не смешивать обязанности и права", — подчеркнул Кравец.

Адвокат уточнил, что в Семейном кодексе есть ряд статей, в том числе глава 9 "Права и обязанности супругов по содержанию". В этой главе говорится, что тот супруг, который неспособен к работе и нуждается в материальной поддержке, имеет право на содержание, если другой супруг способен предоставить такую поддержку.

Кравец объяснил, что в Семейном Кодексе говорится о том, что обязанность по содержанию возникает только при необходимости и материальной способности обеспечивающего лица. Это применимо к внукам, обязанностям между супругами и детями.

Юрист акцентировал внимание на том, что важно различать право и обязанность. В частности, обязанность появляется только после решения суда. Без такого судебного решения никто не может налагать обязанности на человека.

"Таким образом, даже если у вас два сына, оба из которых подлежат воинской обязанности, оба имеют право на отсрочку мобилизации, если их родители или жены инвалиды", — утверждает Кравец.

Адвокат отметил, что подобные изменения не затрагивают "Закон об обязанности и военной службе" (статья 26).

"Если родители являются инвалидами I или II группы, или если у вас есть жена-инвалид, это является основанием для освобождения от службы. Поэтому, на мой взгляд, эти изменения не имеют особого смысла", — заключил юрист.

Напомним, что недавно народные депутаты приняли законопроект, которым разрешили мобилизовать лиц, имеющих родственников с инвалидностью при условии, что есть другие члены семьи, способные осуществлять уход. Сейчас документ ожидает подписи Президента.

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