Хто із засуджених може вступити до лав ЗСУ — роз'яснення юристки

Мобілізація — чи призивають засуджених в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки й можуть бути призвані до ЗСУ.

Про те, чи можуть встати на захист держави засуджені українці та у якому випадку, розповіла заступниця директора Регіонального центру з надання безплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області, юристка Ольга Чорна.

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За її словами, вступити до лав ЗСУ можуть далеко не всі засуджені. У першу чергу, це залежить від злочину, вчиненого людиною.

Так, згідно зі ст. 616 Кримінального процесуального кодексу України, люди, яких підозрюють або звинуватили у вчиненні кримінального правопорушення та щодо яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, мають можливість звернутися до прокурора із заявою про скасування такого запобіжного заходу для подальшого призову на військову службу під час мобілізації.

"Прокурор розглядає клопотання, оцінює відповідні ризики та може звернутися з клопотанням про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до слідчого судді. Отже, слідчий суддя або суд невідкладно розглядає клопотання прокурора і виносить рішення про запобіжний захід, — пояснює Чорна.

Засуджені в Україні. Фото: google.com

Які етапи звільнення з-під варти для служби у ЗСУ

Підозрюваний чи обвинувачений, стосовно якого скасували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, має невідкладно, але не пізніше 48 годин з моменту оголошення ухвали про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з'явитися до відповідного ТЦК та СП за місцем реєстрації.

У випадку неявки до ТЦК та СП у відповідні терміни або ж у випадку відмови у проходженні військової служби особа зобов'язана повідомити про це прокурора найближчі 24 години.

Тоді не менш ніж впродовж доби прокурор подає клопотання про обрання стосовно особи, зазначеної у цій частині, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Служба в ЗСУ. Фото: google.com

Хто немає право на мобілізацію замість рішення суду

Юристка зазначила, що є категорії підозрюваних та обвинувачених, які не мають права звільнитися з місця позбавлення волі заради служби.

Зокрема, такого права не мають особи, які підозрюються у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України.

Також не мають право особи, яким покарання буде здійснюватися за такими статтями: 115, 146−147, 152−156, 186, 187, 189, 255, 2551, 257, 258−262, 305−321, 330, 335−337, 401−414, 426−433, 436, 437−442 Кримінального кодексу України.

Серед них умисне вбивство, насилля, розбещення неповнолітніх, незаконне позбавлення волі чи викрадення людини, організована злочинність, пропаганда війни, державна зрада тощо.

Засуджені в Україні. Фото: google.com

Коли засуджені виключаються із військового обліку

Як повідомляє адвокатка Марина Бекало, у ст. 37 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", виключенню з військового обліку підлягають громадяни України, які:

були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Якщо чоловік не був засуджений до позбавлення волі зі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, та не був направлений для відбуття покарання до установи виконання покарань, а був засуджений та його звільнили від відбування покарання з випробуванням (з іспитовим строком), він не підпадає під зазначені пункти.

Такими чином, військовозобов'язані, які відбувають умовне покарання, яким їм замінили ув’язнення, вони можуть бути мобілізовані на загальних умовах.

Нагадаємо, ми розповідали, чи підлягають мобілізації засуджені за ухилення від призову.

Раніше ми писали, що чекати українцям від мобілізації в травні 2023 року та кого призиватимуть у першу чергу.