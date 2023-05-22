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Могут ли осужденные служить в ВСУ: разъяснение юриста

22 мая 2023 17:43
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Кто из осужденных может вступить в ряды ВСУ — разъяснение юриста
Мобилизация — призывают ли осужденных в Украине. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки и могут быть призваны в ВСУ.

О том, могут ли встать на защиту государства осужденные украинцы и в каком случае, рассказала заместитель директора Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Хмельницкой области, юрист Ольга Черная.

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Мобилизация осужденных в Украине — что говорит закон

По ее словам, вступить в ряды ВСУ могут далеко не все осужденные. В первую очередь это зависит от преступления, совершенного человеком.

Так, согласно ст. 616 Уголовного процессуального кодекса Украины, люди, подозреваемые или обвиняемые в совершении уголовного правонарушения и в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, имеют возможность обратиться к прокурору с заявлением об отмене такой меры пресечения для последующего призыва на военную службу во время мобилизации.

"Прокурор рассматривает ходатайство, оценивает соответствующие риски и может обратиться с ходатайством об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей к следователю судьи. Следовательно, следователь судья или суд безотлагательно рассматривает ходатайство прокурора и выносит решение о мере пресечения, — объясняет Черная.

 

Мобилизация осужденных в Украине — что говорит закон
Осужденные в Украине. Фото: google.com

Какие этапы освобождения из-под стражи для службы в ВСУ

Подозреваемый или обвиняемый, в отношении которого отменили меру пресечения в виде содержания под стражей, имеет безотлагательно, но не позднее 48 часов с момента объявления определения об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей, явиться в соответствующий ТЦК и СП по месту регистрации.

В случае неявки в ТЦК и СП в соответствующие сроки или же в случае отказа в прохождении военной службы лицо обязано сообщить об этом прокурору в ближайшие 24 часа.

Тогда не менее суток прокурор подает ходатайство об избрании в отношении лица, указанного в этой части, меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

Могут ли осужденные служить в ВСУ
Служба в ВСУ. Фото: google.com

Кто не имеет права на мобилизацию вместо решения суда

Юрист отметила, что есть категории подозреваемых и обвиняемых, которые не имеют права уволиться с места лишения свободы ради службы.

В частности, такого права не обладают лица, подозреваемые в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Также не имеют права лица, которым наказание будет осуществляться по следующим статьям: 115, 146-147, 152-156, 186, 187, 189, 255, 2551, 257, 258-262, 305-321, 330, 401-414, 426-433, 436, 437-442 Уголовного кодекса Украины.

Среди них умышленное убийство, насилие, развращение несовершеннолетних, незаконное лишение свободы или похищение человека, организованная преступность, пропаганда войны, государственная измена и т.д.

 

Кто не имеет права на мобилизацию вместо решения суда
Осужденные в Украине. Фото: google.com

Когда осужденные исключаются из военного учета

Как сообщает адвокат Марина Бекало, в ст. 37 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", исключению из военного учета подлежат граждане Украины, которые:

  • были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

  • направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Если мужчина не был приговорен к лишению свободы по совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, и не был направлен для отбывания наказания в учреждение исполнения наказаний, а был осужден и его освободили от отбывания наказания с испытанием (с испытательным сроком), он не подпадает под указанные пункты.

Таким образом, военнообязанные, отбывающие условное наказание, которым им заменили заключение, они могут быть мобилизованы на общих условиях.

Напомним, мы рассказывали, подлежат ли мобилизации осужденные за уклонение от призыва.

Ранее мы писали, что ждать украинцам от мобилизации в мае 2023 года и кого будут призывать в первую очередь.

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