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Як правильно казати "будь здоров": лінгвісти дали відповідь

30 вересня 2023 12:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Як правильно казати "будь здоров": лінгвісти дали відповідь
Дівчина чхає. Фото: GSminfo
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Мовні експерти дали пояснення, як правильно відреагувати українською мовою, коли людина чхає. Традиція реагувати на чих присутня у більшості народів світу.

Про це мовиться на порталі Ukrainian.stackexchange.

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Як реагувати, коли людина чхає

Мовознавці пояснили, що йдеться про такі вислови, які, як правило, застосовує оточення стосовно особи, яка чхнула: "будь здоровий!" чи "будь здоров!".

Традиція реагувати на того, хто чхнув доволі стара. Зокрема, англійці кажуть: "Хай благословить тебе Бог!", німці та слов'яни бажають тому, хто чхнув, здоров'я, а італійці висловлюють побажання щастя. Примітно, що на Близькому і Середньому Сході люди зазвичай кланяються у бік того, хто чхнув та плескають у долоні.

Вважається, що, коли оточення каже "будь здоровий", то так висловлює побажання здоров'я тому, хто чхнув. Натомість, якщо нічого не говорять, то людина може відчути себе ніяково. Тому варто вживати саме цю фразу, а не "будь здоров".

Натомість, "будь здоров", зокрема, уживають як усталену форму прощання або рідше вітання під час зустрічі з ким-небудь:

  • "Будь здоров, Будьте здорові";
  • "Ну, будь же здоровенька та веселенька та нас швидше потіш!" (М. Старицький);
  • "Добривечір вам!.. Будьте здорові! — сказали бурлаки до хазяїна" (І. Нечуй-Левицький).

Як раніше вже повідомлялося, видатний український мовознавець Олександр Авраменко надав рекомендації з використанням слів "мати" та "матір" в українській мові. Обидва слова є формами одного терміна. Так, "мати" вказує на форму називного відмінка, тоді як "матір" — на форму знахідного.

Нагадуємо, мовознавець Авраменко пояснив різницю між "дякую" та "спасибі".

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