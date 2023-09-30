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Как правильно говорить "будь здоров": лингвисты дали ответ

30 сентября 2023 12:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Как правильно говорить "будь здоров": лингвисты дали ответ
Девушка чихает. Фото: GSminfo
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Языковые эксперты дали объяснение, как правильно отреагировать на украинском языке, когда человек чихает. Традиция реагировать на которых присутствует у большинства народов мира.

Об этом говорится на портале Ukrainian.stackexchange.

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Как реагировать, когда человек чихает

Языковеды объяснили, что речь идет о таких выражениях, которые, как правило, применяет окружение по отношению к чихнувшему лицу: "будь здоровий!" или "будь здоров!".

Традиция реагировать на того, кто чихнул довольно старуха. В частности, англичане говорят: "Да благословит тебя Бог!", немцы и славяне желают чихнущему здоровье, а итальянцы выражают пожелание счастья. Примечательно, что на Ближнем и Среднем Востоке люди обычно кланяются в сторону чихнущего и хлопающего в ладони.

Считается, что, когда окружение говорит "будь здоровий", то так выражает пожелание здоровья чихнущему. Если же ничего не говорят, то человек может почувствовать себя неловко. Поэтому следует употреблять именно эту фразу, а не "будь здоров".

В свою очередь, "будь здоров", в частности, употребляют как устоявшуюся форму прощания или реже поздравления во время встречи с кем-либо:

  • "Будь здоров, Будьте здоровы";
  • "Ну, будь же здоровенькая и веселенькая и нас скорее потешь!" (М. Старицкий);
  • "Добрый вечер вам!.. Будьте здоровы! — сказали бурлаки к хозяину" (И. Нечуй-Левицкий).

Как ранее сообщалось, выдающийся украинский языковед Александр Авраменко предоставил рекомендации с использованием слов "мати" и "матір" в украинском языке. Оба слова являются формами одного термина. Так, "мати" указывает на форму именительного падежа, тогда как "матір" — на форму находного.

Напоминаем, языковед Авраменко объяснил разницу между "Дякую" и "Спасибі".

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