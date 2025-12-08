Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Здав документи на відстрочку в ЦНАП — дії ТЦК

Здав документи на відстрочку в ЦНАП — дії ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 00:30
Відстрочка через ЦНАП - чи може ТЦК затримати такого громадянина
Оформлення документів у ЦНАПі. Фото: "РБК-Україна"

Військовозобов’язаний громадянин має право на оформлення відстрочки від мобілізації не тільки в приміщенні територіального центру комплектування. Група оповіщення ТЦК при цьому не може мобілізувати такого громадянина до завершення розгляду його заяви на відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Андрій Брильов.

Реклама
Читайте також:

Оформлення відстрочки через ЦНАП

Основним місцем, де військовозобов’язаний громадянин може оформити відстрочку від мобілізації, є територіальний центр комплектування.

Але після змін у законодавстві відстрочку можна оформити не тільки в ТЦК.

До юристів звернувся громадянин, який подав документи на відстрочку у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Чоловік поцікавився у юристів, чи може група оповіщення ТЦК затримати його у той час, поки в ЦНАПі буде розглядатися його справа — і які документи на підтвердження початку процесу оформлення відстрочки він може пред’явити.

"Опис від ЦНАП є юридичним доказом того, що Ви подали документи на відстрочку", — підкреслив у відповіді юрист Андрій Брильов.

Чи мобілізують такого громадянина

Щодо можливості мобілізації, то за наявності опису від ЦНАПу представники ТЦК не можуть це зробити.

"До вирішення цього питання (ухвалення рішення щодо відстрочки — Новини.LIVE) працівники ТЦК не мають права вживати щодо Вас мобілізаційних заходів", — запевнив громадянина Брильов.

Загалом місце подання документів на відстрочку не відіграє якоїсь особливої ролі та не впливає на рішення ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у застосунку "Резерв+" з’явилася можливість оформити відстрочку без ТЦК і довідок.

Додамо, ми повідомляли про те, які є два випадки, коли ТЦК може відмовити у відстрочці від мобілізації.

ЦНАП мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації