Відстрочка через ЦНАП - чи може ТЦК затримати такого громадянина

Оформлення документів у ЦНАПі. Фото: "РБК-Україна"

Військовозобов’язаний громадянин має право на оформлення відстрочки від мобілізації не тільки в приміщенні територіального центру комплектування. Група оповіщення ТЦК при цьому не може мобілізувати такого громадянина до завершення розгляду його заяви на відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Андрій Брильов.

Реклама

Читайте також:

Оформлення відстрочки через ЦНАП

Основним місцем, де військовозобов’язаний громадянин може оформити відстрочку від мобілізації, є територіальний центр комплектування.

Але після змін у законодавстві відстрочку можна оформити не тільки в ТЦК.

До юристів звернувся громадянин, який подав документи на відстрочку у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Чоловік поцікавився у юристів, чи може група оповіщення ТЦК затримати його у той час, поки в ЦНАПі буде розглядатися його справа — і які документи на підтвердження початку процесу оформлення відстрочки він може пред’явити.

"Опис від ЦНАП є юридичним доказом того, що Ви подали документи на відстрочку", — підкреслив у відповіді юрист Андрій Брильов.

Чи мобілізують такого громадянина

Щодо можливості мобілізації, то за наявності опису від ЦНАПу представники ТЦК не можуть це зробити.

"До вирішення цього питання (ухвалення рішення щодо відстрочки — Новини.LIVE) працівники ТЦК не мають права вживати щодо Вас мобілізаційних заходів", — запевнив громадянина Брильов.

Загалом місце подання документів на відстрочку не відіграє якоїсь особливої ролі та не впливає на рішення ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у застосунку "Резерв+" з’явилася можливість оформити відстрочку без ТЦК і довідок.

Додамо, ми повідомляли про те, які є два випадки, коли ТЦК може відмовити у відстрочці від мобілізації.