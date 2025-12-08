Отсрочка через ЦПАУ - может ли ТЦК задержать такого гражданина

Оформление документов в ЦПАУ. Фото: "РБК-Україна"

Военнообязанный гражданин имеет право на оформление отсрочки от мобилизации не только в помещении территориального центра комплектования. Группа оповещения ТЦК при этом не может мобилизовать такого гражданина до завершения рассмотрения его заявления на отсрочку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Андрей Брилев.

Оформление отсрочки через ЦПАУ

Основным местом, где военнообязанный гражданин может оформить отсрочку от мобилизации, является территориальный центр комплектования.

Но после изменений в законодательстве отсрочку можно оформить не только в ТЦК.

К юристам обратился гражданин, который подал документы на отсрочку в центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Мужчина поинтересовался у юристов, может ли группа оповещения ТЦК задержать его в то время, пока в ЦПАУ будет рассматриваться его дело - и какие документы в подтверждение начала процесса оформления отсрочки он может предъявить.

"Опись от ЦПАУ является юридическим доказательством того, что Вы подали документы на отсрочку", — подчеркнул в ответе юрист Андрей Брылев.

Мобилизуют ли такого гражданина

Что касается возможности мобилизации, то при наличии описи от ЦПАУ представители ТЦК не могут это сделать.

"До решения этого вопроса (принятие решения об отсрочке — Новини.LIVE) работники ТЦК не имеют права принимать в отношении Вас мобилизационные меры", — заверил гражданина Брылев.

В целом место подачи документов на отсрочку не играет какой-то особой роли и не влияет на решение ТЦК.

