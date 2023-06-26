Зарплата вище 100 тис. грн — в якій країні українці заробляють найбільше

Працівники на заводі. Фото: Freepik

Українські біженці, які виїхали за кордон через війну, продовжують працевлаштовуватися у європейських країнах. Рівень зарплати залежать від низки факторів, а от географічно найбільше платять у Люксембурзі.

Обсяги зарплат проаналізувало видання Finance.today.

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Робота у Люксембурзі

Як відомо, Люксембург — країна з найвищим рівнем валового внутрішнього продукту на душу населення в країнах Європейського Союзу (ЄС).

Там на підприємствах заробітні плати можуть перевищувати 100 тис. гривень — залежно від навичок працівника, спеціалізації та рівня компанії. Так, у середньому можна отримувати 6,3 тис. євро, або 253,8 тис. гривень на місяць. Українські біженці можуть працювати у найбільших міжнародних компаніях на складах та виробництвах.

Зокрема, компанія Helly Hansen з виробництва високоякісного спортивного, гірського одягу та туристичного інвентарю виплачує за роботу на складі щомісяця 3,4-4,5 тис. євро, або 137-181 тис. гривень.

Фабрика "Coca-Cola" виплачує по 6,3 тис. євро, або 253,8 тис. гривень, за роботу на конвеєрі — сортування скляних пляшок за кольором.

Робота на фармацевтичній фабриці передбачає зарплату у 3,9-4,5 тис. євро. Там зазвичай потрібні працівники на упаковку товарів у коробки, заклеювання стрічками.

Працівників у Люксембурзі оформлюють офіційно. Їм додатково надають до зарплатні страховку, соцпакет, передбачені пенсійні відрахування, роботодавці можуть допомогти із житлом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній службі статистики України розповіли про ситуацію на ринку праці у 2023 році. Фахівці оприлюднили рівень заробітних плат, популярні вакансії та озвучили кількість безробітних під час війни.

Також ми писали, що з початком повномасштабного вторгнення велика кількість українців виїхали за кордон. Першою проблемою, з якою зіштовхнулись, — стали пошуки роботи. Чимало українців вирушають до скандинавських країн, адже ті посідають передові позиції у рейтингах за рівнем оплати праці.