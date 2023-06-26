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Зарплата выше 100 тыс. грн: в какой стране украинцы могут получать высокие доходы

26 июня 2023 08:16
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплата выше 100 тыс. грн — в какой стране украинцы зарабатывают больше всего
Работники завода. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские беженцы, выехавшие за границу из-за войны, продолжают трудоустраиваться в европейских странах. Уровень зарплаты зависит от ряда факторов, а вот географически больше всего платят в Люксембурге.

Объемы зарплат проанализировало издание Finance.today.

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Работа в Люксембурге

Как известно, Люксембург — страна с самым высоким уровнем валового внутреннего продукта на душу населения в странах Европейского Союза (ЕС).

Там на предприятиях заработная плата может превышать 100 тыс. гривен — в зависимости от навыков работника, специализации и уровня компании. Так, в среднем можно получать 6,3 тыс. евро, или 253,8 тыс. гривен в месяц. Украинские беженцы могут работать в крупнейших международных компаниях на складах и производствах.

В частности, компания Helly Hansen по производству высококачественной спортивной, горной одежды и туристического инвентаря выплачивает за работу на складе ежемесячно 3,4-4,5 тыс. евро, или 137-181 тыс. гривен.

Фабрика "Coca-Cola" платит по 6,3 тыс. евро, или 253,8 тыс. гривен, за работу на конвейере — сортировку стеклянных бутылок по цвету.

Работа на фармацевтической фабрике предполагает зарплату в 3,9-4,5 тыс. евро. Там обычно нужны работники для упаковки товаров в коробки, заклеивания лентами.

Работников в Люксембурге официально оформляют. Им дополнительно предоставляют к зарплате страховку, соцпакет, предусмотренные пенсионные отчисления, работодатели могут помочь с жильем.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной службе статистики Украины рассказали о ситуации на рынке труда в 2023 году. Специалисты обнародовали уровень заработной платы, популярные вакансии и озвучили количество безработных во время войны.

Также мы писали, что с началом полномасштабного вторжения большое количество украинцев уехали за границу. Первой проблемой, с которой столкнулись, стали поиски работы. Многие украинцы отправляются в скандинавские страны, ведь те занимают передовые позиции в рейтингах по уровню оплаты труда.

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