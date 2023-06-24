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Заробіток до 1,7 тис. євро у Литві: кому з українців готові гідно платити

24 червня 2023 12:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Заробіток до 1,7 тис. євро у Литві — кому з українців гідно платять
Працівники кондитерської сфери. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Литві, де перебувають близько 42 тисяч біженців з України, на ринку праці є багато пропозицій роботи із високими зарплатами. Йдеться як про постійний вид зайнятості, так і про сезонні роботи.

Про те, на яких роботах працюють українці у Литві та які зараз популярні вакансії, розповіли у міжнародній рекрутації EWL, пише РБК-Україна.

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Що пропонують українцям у Литві

За інформацією литовської служби зайнятості, за належно оформленими трудовими договорами в цій країні працюють 25,6 тисячі українських громадян. Примітно, що саме українці заповнили вакансії, де був дефіцит працівників.

Найбільша кількість вакансій у таких сферах:

  • послуги;
  • готельний бізнес;
  • виробництво;
  • будівництво;
  • оптова та роздрібна торгівля.

Зокрема, є можливість працювати без знання литовської мови на простій фізичній роботі, спілкуючись російською.

Які зарплати у Литві

Українцям пропонують таку роботу:

  • на підприємствах автомобільної галузі, де потрібно виготовляти дроти та кабелі. Зарплатня стартує від 750 євро нетто або 30,2 тис. грн у перерахунку. Якщо з преміями та бонусами, то загалом може досягати 1,3 тис. євро, тобто до-52,5 тис. грн;
  • на м’ясних підприємствах, де зарплата становить від 680 до 850 євро або 27,5-34 тис. грн;
  • сезонні роботи (сфера обслуговування). Помічники кухарів заробляють 800 євро або 32,3 тис. грн, садівники отримують 1,7 тс. євро або 68,7 тис. грн. Кухарям платять 1,1 тис.-1,5 тис. євро або від 44,4 до 60,6 тис. грн.

Рівень мінімальної зарплати у Литві — 840 євро брутто або 34 тис. грн, рівень середньої — 1,66 тис. євро брутто або 67,3 тис. грн.

В цій країні працевлаштувалися майже 61% зареєстрованих українців.

Нагадаємо, у країнах Європейського Союзу (ЄС) спостерігається великий дефіцит спеціалістів сфери Інформаційних технологій та зв'язку.  Багато компаній розраховують на українських фахівців.

Раніше ми писали, що в Україні посилять захист прав працівників в рамках зближення з Європейським Союзом (ЄС). Верховна Рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроєкт.

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