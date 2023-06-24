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Заработок до 1,7 тыс. евро в Литве: кому из украинцев готовы достойно платить

24 июня 2023 12:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Заработок до 1,7 тыс. евро в Литве — кому из украинцев достойно платят
Сотрудники кондитерской сферы. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Литве, где находятся около 42 тысяч беженцев из Украины, на рынке труда есть много предложений по работе с высокими зарплатами. Речь идет как о постоянном виде занятости, так и о сезонных работах.

О том, на каких работах работают украинцы в Литве и какие сейчас популярные вакансии, рассказали в международной рекрутации EWL, пишет РБК-Украина.

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Что предлагают украинцам в Литве

По информации литовской службы занятости, по надлежаще оформленным трудовым договорам в этой стране работают 25,6 тысячи украинских граждан. Примечательно, что украинцы заполнили вакансии, где был дефицит работников.

Наибольшее количество вакансий в таких областях:

  • услуги;
  • гостиничный бизнес;
  • производство;
  • строительство;
  • оптовая и розничная торговля.

В частности, есть возможность работать без знания литовского языка на простой физической работе, общаясь на русском.

Какие зарплаты в Литве

Украинцам предлагают такую работу:

  • на предприятиях автомобильной отрасли, где нужно производить провода и кабели. Зарплата стартует от 750 евро нетто или 30,2 тыс. грн в пересчете. Если с премиями и бонусами, то может достигать 1,3 тыс. евро, то есть до-52,5 тыс. грн;
  • на мясных предприятиях, где зарплата составляет от 680 до 850 евро, или 27,5-34 тыс. грн;
  • сезонные работы (сфера обслуживания). Помощники поваров зарабатывают 800 евро или 32,3 тыс. грн, садоводы получают 1,7 тыс. евро, или 68,7 тыс. грн. Поварам платят 1100–1500 евро или от 44,4 до 60,6 тыс. грн.

Уровень минимальной зарплаты в Литве — 840 евро брутто или 34 тыс. грн, уровень средней — 1,66 тыс. евро брутто или 67,3 тыс. грн.

В этой стране трудоустроилось почти 61% зарегистрированных украинцев.

Напомним, в странах Европейского Союза наблюдается большой дефицит специалистов сферы Информационных технологий и связи. Многие компании рассчитывают на украинских специалистов.

Ранее мы писали, что на Украине усилят защиту прав работников в рамках сближения с Европейским Союзом (ЕС). Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

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