Виплати та житло у Чехії — які зміни для українців з 1 липня

Люди в столиці Чехії. Фото: Pixabay

У Чехії з 1 липня 2023 року змінилися правила надання грошової допомоги та безкоштовного житла для українських біженців. Там набули чинності поправки закону Lex Ukrajina V, що стосується фінансової допомоги, соціальних виплат та житла, медичного страхування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Грошова допомога

Як зазначають у відомстві, у Чехії скасовуються деякі виплати для тих, шукає притулку. Замість цього запрацює комплексна грошова допомога, яка включатиме виплати на житло та на різні потреби громадян. У разі, якщо мине 150 днів від дати отримання тимчасового захисту, українцям виплачуватимуть прожитковий мінімум — 3,13 тис. крон або у перерахунку 5,2 тис. гривень.

Соціальні виплати

Соціальні виплати на житло надаватимуть лише власникам житла, які прихистили громадян України та проживають під одним дахом. Водночас зменшиться сума — якщо раніше передбачалося 3 тис. крон, то з 1 липня — 2,4 тис. крон. При цьому ті, хто просто надав житло біженцям, проте не живуть з ними, допомогу більше не отримуватимуть. Також українцям потрібно буде укласти договір про оренду та взяти на себе відповідальність за оплату житла.

Безкоштовне житло

Змінилися підходи і в наданні соціального житла для українців. Тепер на нього можна розраховувати тільки на 150 днів з дати отримання тимчасового захисту. У разі, якщо термін безплатного проживання на час набрання поправкою законної сили вичерпаний, громадянам нададуть ще 90 додаткових безплатних днів на пошук житла. Після завершення цього терміну, всім шукачам притулку, які не входять до списку вразливих осіб, потрібно буде домовитися з власниками про оплату житла, або перебратися у нове за свої кошти.

Нові умови торкнуться від 38 тис. до 50 тис. осіб, яким доведеться шукати нове місце проживання.

Також у низці чеських міст закінчиться термін дії пільгового тарифу на проїзд у громадському транспорті.

Згідно з рішенням влади Чехії, скороченням допомоги планують мотивувати українців заробляти на життя самостійно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в країнах Європейського Союзу на другий рік війни в Україні відчувається дефіцит коштів, які надають для підтримки біженців. Уряди держав масово скорочують економічну допомогу українцям.

Також ми писали, що на українців за кордоном чекають штрафи через доступ податківців до рахунків. В Україні запрацюють європейські стандарти податкової звітності, покликані суттєво посилити прозорість платників податків перед державою.