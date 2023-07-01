Выплаты и жилье в Чехии — какие изменения для украинцев с 1 июля

Люди в столице Чехии. Фото: Pixabay

В Чехии с 1 июля 2023 года изменились правила предоставления денежной помощи и бесплатного жилья для украинских беженцев. Там вступили в силу поправки закона Lex Ukrajina V, касающегося финансовой помощи, социальных выплат и жилья, медицинского страхования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Денежная помощь

Как отмечают в ведомстве, в Чехии отменяются некоторые выплаты для тех, кто ищет убежища. Вместо этого заработает комплексная денежная помощь, которая будет включать выплаты на жилье и на разные потребности граждан. В случае, если пройдет 150 дней со дня получения временной защиты, украинца будут выплачивать прожиточный минимум — 3,13 тыс. крон или в пересчете 5,2 тыс. гривен.

Социальные выплаты

Социальные выплаты на жилье будут предоставляться только владельцам жилья, которые приютили граждан Украины и проживают под одной крышей. В то же время, уменьшится сумма — если раньше предполагалось 3 тыс. крон, то с 1 июля — 2,4 тыс. крон. При этом те, кто просто предоставил жилье беженцам, однако не живут с ними, больше не будут получать помощь. Также украинцам нужно будет заключить договор аренды и взять на себя ответственность на оплату жилья.

Бесплатное жилье

Изменились подходы и в предоставлении социального жилья для украинцев. Теперь на него можно рассчитывать только на 150 дней с даты получения временной защиты. В случае, если срок бесплатного проживания на время вступления в силу поправки законной силы исчерпан, гражданам предоставят еще 90 дополнительных бесплатных дней на поиск жилья. По истечении этого срока всем искателям убежища, не входящим в список уязвимых лиц, придется договориться с владельцами об оплате жилья, или перебраться в новое за свои средства.

Новые условия затронут от 38 тыс. до 50 тыс. человек, которым придется искать новое место жительства.

Также в ряде чешских городов истечет срок действия льготного тарифа на проезд в общественном транспорте.

Согласно решению властей Чехии, сокращением помощи планируют мотивировать украинцев зарабатывать на жизнь самостоятельно.

Что еще стоит знать

Напомним, в странах Европейского Союза на второй год войны в Украине ощущается дефицит средств , предоставляемых для поддержки беженцев. Правительства государств массово сокращают экономическую помощь украинцам.

Также мы писали, что украинцев за границей ждут штрафы из-за доступа налоговиков к счетам. В Украине заработают европейские стандарты налоговой отчетности, призванные существенно усилить прозрачность налогоплательщиков перед государством.