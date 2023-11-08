Бізнес у цифрі — у Дії повноцінно запрацює проєкт е-Підприємець

Застосунок "Дія". Фото: thedigital.gov.ua

В Україні повноцінно запрацює експериментальний проєкт "е-Підприємець" для ведення бізнесу. Уряд підтримав офіційний запуск на порталі та в застосунку державних послуг "Дія".

Про це розповів голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

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Переваги проєкту "е-Підприємець"

Як зазначається, проєкт "е-Підприємець" обʼєднає одразу 12 послуг для українського бізнесу в одну єдину онлайн-форму у "Дії".

За словами міністра цифрової трансформації, окрім відкриття бізнесу, підприємцям будуть доступні у власному смартфоні всі сервіси, які необхідні для масштабування.

Так, у разі відкриття кавʼярні можна отримати необхідні дозволи та подати декларацію через "Дію". Всі бюрократичні процедури, надання ксерокопій, паперів та марнування часу на поїздки до державних органів залишаться в минулому, пояснив Федоров.

Він зауважив, що спочатку проєкт "е-Підприємець" запрацює для кількох сфер діяльності. Йдеться про салони краси, кав'ярні та точки продажу.

Послугами зможуть скористатися як новостворені фізособи-підприємці (ФОП), так і дійсні бізнеси для, наприклад, відкриття нового кіоску чи студії манікюру.

Важливим у запуску відповідного проєкту є те, що "е-Підприємець" буде мати потужний антикорупційний ефект, наголосив міністр.

"Замість походу до установи з конвертом — заповнюйте заяву онлайн", — написав Михайло Федоров.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення, спрямоване на вдосконалення програми єРобота для бізнесу ветеранів війни. Тепер ветерани-підприємці зможуть отримувати гранти.

Раніше Денис Шмигаль розповів про те, як уряд буде підтримувати українських виробників під час державних закупівель. Також політик пояснив, які переваги отримає ЄС із членством України.

Додамо, що державна програма стимулювання малого і середнього бізнесу "Доступні кредити 5−7−9%", яка стала одним з важливих факторів стабільності фінансової системи України під час війни, змінила свої умови.