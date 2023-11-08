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В Украине официально заработает антикоррупционный проект для бизнеса в "Дії" — что важно знать

8 ноября 2023 11:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Бизнес в цифре — в Дії полноценно заработает проект е-Підприємець
Приложение "Дія". Фото: thedigital.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине полноценно заработает экспериментальный проект "е-Підприємець" для ведения бизнеса. Правительство поддержало официальный запуск на портале и в приложении государственных услуг "Дія".

Об этом рассказал глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

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Преимущества проекта "е-Підприємець"

Как отмечается, проект "е-Підприємець" объединит сразу 12 услуг для украинского бизнеса в одну единственную онлайн-форму в "Дії".

По словам министра цифровой трансформации, кроме открытия бизнеса, предпринимателям будут доступны в собственном смартфоне все сервисы, которые необходимы для масштабирования.

Так, при открытии кофейни можно получить необходимые разрешения и подать декларацию через "Дію". Все бюрократические процедуры, предоставление ксерокопий, бумаг и время на поездки в государственные органы останутся в прошлом, пояснил Федоров.

Он отметил, что первоначально проект "е-Підприємець" заработает для нескольких сфер деятельности. Речь идет о салонах красоты, кафе и точках продаж.

Услугами смогут воспользоваться как только что созданные физлица-предприниматели (ФЛП), так и действующие бизнесы, например для открытия нового киоска или студии маникюра.

Важно в запуске соответствующего проекта то, что "е-Підприємець" будет иметь мощный антикоррупционный эффект, подчеркнул министр.

"Вместо похода в учреждение с конвертом — заполняйте заявление онлайн", — написал Михаил Федоров.

Больше о бизнесе

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение, направленное на усовершенствование программы работы для бизнеса ветеранов войны. Теперь ветераны-предприниматели смогут получать гранты.

Ранее Денис Шмыгаль рассказал о том, как правительство будет поддерживать украинских производителей во время государственных закупок. Также политик пояснил, какие преимущества получит ЕС с членством Украины.

Добавим, что государственная программа стимулирования малого и среднего бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%", которая стала одним из важнейших факторов стабильности финансовой системы Украины во время войны, изменила свои условия.

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