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Штраф до 102 тис. грн — для українців та бізнесу готують нове покарання під час війни

31 жовтня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи в Україні – яке покарання готує влада під час війни
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні під час війни для громадян та бізнесу планують запровадити нове покарання. Стосується ініціатива порушення режиму комендантської години.

Відповідний законопроєкт зареєстрований у парламенті.

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Детальніше про законопроєкт

Проєкт закону №10195 передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП) та інших законів щодо адміністративної відповідальності у зв'язку з порушеннями вимог чи невиконанням певних заходів правового режиму воєнного стану. Документ розробили Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція.

Метою ініціативи є встановлення адмінвідповідальності за порушення комендантської години як простими українцями, так і суб'єктами господарювання.

Законопроєкт передбачає штрафи за порушення комендантської години:

  • для громадян — накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Зараз сума становитиме від 8,5 тис. грн до 17 тис. грн;
  • для бізнесу — з керівників суб'єктів господарювання, фізосіб-підприємців — від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Йдеться про розмір у 51 тис. — 102 тис. грн.

 

штрафи
Джерело: ВРУ

Комендантська година в Україні

У різних регіонах країни запроваджено комендантську годину, яка діє по-різному — у середньому від п’яти до семи годин.

Заборона поширюється на людей на вулицях та інших громадських місцях. Для того, щоб пересуватися у такий час, необхідно мати спеціальні перепустки і посвідчення від військової комендатури. Громадян може перевіряти поліція і доставляти у відділок.

За відмову від виконання розпорядження чи вимоги патруля передбачений штраф, громадські, виправні роботи чи адмінарешт до 15 діб. У разі вчинення опору, громадянину загрожує штраф від 17 тис. до  34 тис. грн чи навіть ув'язнення до п’яти років.

Більше про штрафи

Нагадаємо, в Україні можуть заборонити продаж програмного забезпечення для податкового та бухгалтерського обліку, під час створення якого використовувався програмний код мовою країни-агресорки. За порушення пропонують карати велетенськими штрафами.

Раніше повідомлялося, що в Державній податковій службі України попереджають українців про систему покарань за порушення у сфері продажів онлайн. Зокрема, тепер суворо карають за нелегальний бізнес у соцмережах Facebook та Instagram.

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