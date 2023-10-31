Штрафы в Украине – какое наказание готовит власть во время войны

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине во время войны для граждан и бизнеса планируют ввести новое наказание. Касается инициатива нарушения режима комендантского часа.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте.

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Подробнее о законопроекте

Проект закона №10195 предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КоАП) и другие законы об административной ответственности в связи с нарушениями требований или невыполнением определенных мер правового режима военного положения. Документ был разработан Министерством внутренних дел и Национальной полицией.

Целью инициативы является установление админответственности за нарушение комендантского часа как простыми украинцами, так и хозяйствующими субъектами.

Законопроект предусматривает штрафы за нарушение комендантского часа:

для граждан — наложение штрафа от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Сумма будет составлять от 8,5 тыс. грн до 17 тыс. грн;

для бизнеса — с руководителей хозяйствующих субъектов, физлиц-предпринимателей будут взимать — от трех тысяч до шести тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Речь идет о размере 51 тыс. — 102 тыс. грн.

Источник: ВРУ

Комендантский час в Украине

В разных регионах страны введен комендантский час, который действует по-разному — в среднем от пяти до семи часов.

Запрет распространяется на людей на улицах и других общественных местах. Для того чтобы передвигаться в такое время, необходимо иметь специальные пропуска и удостоверения от военной комендатуры. Граждан может проверять полиция и доставлять в отделения.

За отказ от исполнения распоряжения или требования патруля предусмотрен штраф, общественные, исправительные работы или админарест до 15 суток. В случае оказания сопротивления гражданину грозит штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн или даже заключение до пяти лет.

Больше о штрафах

Напомним, в Украине могут запретить продажу программного обеспечения для налогового и бухгалтерского учета, при создании которого использовался программный код на языке страны-агрессорки. За нарушение предлагают наказывать гигантскими штрафами.

Ранее сообщалось, что в Государственной налоговой службе Украины предупреждают украинцев о системе наказаний за нарушения в сфере продаж онлайн. В частности, теперь строго наказывают за нелегальный бизнес в соцсетях Facebook и Instagram.