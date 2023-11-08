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ПриватБанк оприлюднив нові рекорди рахунків українців

8 листопада 2023 12:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк розповів про рекордне число нових рахунків бізнес-клієнтів
Картка ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У державній фінустанові "ПриватБанк" повідомили про рекордну кількість деяких нових рахунків, відкритих українцями у жовтні 2023 року. Відомо, з чим може бути пов'язана така динаміка.

По це інформує пресцентр "ПриватБанку".

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Бум нових рахунків у ПриватБанку

Як зазначають у фінустанові, йдеться про активізацію з боку клієнтів ПриватБанку бізнес-сегменту, що є свідченням відновлення ділових процесів у країні.

Так, у жовтні банк відкрив понад 26 тисяч рахунків юридичних осіб та підприємців. Такий показник став рекордним за останні три роки.

"Це більше ніж в 2 рази перевищує кількість поточних рахунків, відкритих новим клієнтам у жовтні 2022 року", — наголосив член правління банку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв.

Він зауважив, що велика частина клієнтів, які відкрили нові рахунки, віддразу підключили сервіс ПРРО "Каса" ПриватБанку та почали здійснювати фіскалізацію операцій у смартфоні через застосунок "Термінал" без необхідності сплати додаткових комісій, POS-термінали та LiqPay.

Зокрема, клієнти сфери роздрібної торгівлі порівняно з іншими почали відкривати рахунки у 1,5 раза більше, ніж рік тому. Примітно те, що з-поміж керівників нових бізнесів більше половини — це жінки віком 30-45 років з Київщини, Львівщини, Дніпропетровщини, Одещини та Харківщини.

Як зазначають експерти, оскільки з 1 жовтня 2023 року з підприємців стягують штрафи за відсутність касових апаратів, бізнес почав активніше легалізувати свою діяльність.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні повноцінно запрацює експериментальний проєкт "е-Підприємець" для ведення бізнесу. Уряд підтримав офіційний запуск на порталі та в застосунку державних послуг "Дія".

Раніше в уряді розповіли про те, як будуть підтримувати українських виробників під час державних закупівель. Також пояснили, які переваги отримає ЄС із членством України. 

Додамо, що державна програма стимулювання малого і середнього бізнесу "Доступні кредити 5−7−9%", яка стала одним з важливих факторів стабільності фінансової системи України під час війни, змінила свої умови.

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