ПриватБанк розповів про рекордне число нових рахунків бізнес-клієнтів

ПриватБанк оприлюднив нові рекорди рахунків українців
У державній фінустанові "ПриватБанк" повідомили про рекордну кількість деяких нових рахунків, відкритих українцями у жовтні 2023 року. Відомо, з чим може бути пов'язана така динаміка.
По це інформує пресцентр "ПриватБанку".
Бум нових рахунків у ПриватБанку
Як зазначають у фінустанові, йдеться про активізацію з боку клієнтів ПриватБанку бізнес-сегменту, що є свідченням відновлення ділових процесів у країні.
Так, у жовтні банк відкрив понад 26 тисяч рахунків юридичних осіб та підприємців. Такий показник став рекордним за останні три роки.
"Це більше ніж в 2 рази перевищує кількість поточних рахунків, відкритих новим клієнтам у жовтні 2022 року", — наголосив член правління банку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв.
Він зауважив, що велика частина клієнтів, які відкрили нові рахунки, віддразу підключили сервіс ПРРО "Каса" ПриватБанку та почали здійснювати фіскалізацію операцій у смартфоні через застосунок "Термінал" без необхідності сплати додаткових комісій, POS-термінали та LiqPay.
Зокрема, клієнти сфери роздрібної торгівлі порівняно з іншими почали відкривати рахунки у 1,5 раза більше, ніж рік тому. Примітно те, що з-поміж керівників нових бізнесів більше половини — це жінки віком 30-45 років з Київщини, Львівщини, Дніпропетровщини, Одещини та Харківщини.
Як зазначають експерти, оскільки з 1 жовтня 2023 року з підприємців стягують штрафи за відсутність касових апаратів, бізнес почав активніше легалізувати свою діяльність.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні повноцінно запрацює експериментальний проєкт "е-Підприємець" для ведення бізнесу. Уряд підтримав офіційний запуск на порталі та в застосунку державних послуг "Дія".
Раніше в уряді розповіли про те, як будуть підтримувати українських виробників під час державних закупівель. Також пояснили, які переваги отримає ЄС із членством України.
Додамо, що державна програма стимулювання малого і середнього бізнесу "Доступні кредити 5−7−9%", яка стала одним з важливих факторів стабільності фінансової системи України під час війни, змінила свої умови.
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