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ПриватБанк обнародовал новые рекорды счетов украинцев

8 ноября 2023 12:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк рассказал о рекордном числе новых счетов бизнес-клиентов
Карта ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В государственном финучреждении "ПриватБанк" сообщили о рекордном количестве некоторых новых счетов, открытых украинцами в октябре 2023 года. Известно, с чем может быть связана такая динамика.

Об этом сообщает пресс-центр "ПриватБанка".

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Как отмечают в финучреждении, речь идет об активизации со стороны клиентов бизнес-сегмента, что свидетельствует о возобновлении деловых процессов в стране.

Так, в октябре банк открыл более 26 тысяч счетов юридических лиц и предпринимателей. Такой показатель стал рекордным за последние три года.

"Это более чем в 2 раза превышает количество текущих счетов, открытых новым клиентам в октябре 2022 года", — подчеркнул член правления банка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев.

Он отметил, что большая часть клиентов, открывших новые счета, сразу подключили сервис ПРРО "Касса" ПриватБанка и начали осуществлять фискализацию операций в смартфоне через приложение "Терминал" без необходимости уплаты дополнительных комиссий, POS-терминалы и LiqPay.

В частности, клиенты сферы розничной торговли, по сравнению с другими, начали открывать счета в 1,5 раза больше, чем год назад. Примечательно, что среди руководителей новых бизнесов более половины — это женщины в возрасте 30-45 лет из Киевщины, Львовщины, Днепропетровщины, Одесщины и Харьковщины.

Как отмечают эксперты, поскольку с 1 октября 2023 года с предпринимателей взимают штрафы за отсутствие кассовых аппаратов, бизнес начал активнее легализовать свою деятельность.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине полноценно заработает экспериментальный проект "е-Підприємець" для ведения бизнеса. Правительство поддержало официальный запуск на портале и в приложении государственных услуг "Дія".

Ранее в правительстве рассказали о том, как будут поддерживать украинских производителей во время государственных закупок. Также объяснили, какие преимущества получит ЕС с членством Украины.

Добавим, что государственная программа стимулирования малого и среднего бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%", которая стала одним из важнейших факторов стабильности финансовой системы Украины во время войны, изменила свои условия.

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