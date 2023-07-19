Податки на житло — які штрафи та кому загрожує арешт майна

Підрахунки на калькуляторі. Фото: google.com

Українці з 1 липня поточного року почали отримувати квитанції щодо сплати податків за понаднормову площу нерухомості. У разі ненадходження платіжки громадянин не звільняється від сплати податку, навпаки — за певних умов загрожують штрафи та навіть арешт майна.

Про це розповіли в Асоціації правників "Вертикаль".

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Хто і скільки має платити податок на нерухомість

Податок на нерухомість стягують за володіння понаднормовою нерухомістю. Йдеться про власників житла, площа якого перевищує:

для квартири — більш ніж 60 квадратних метрів;

для приватного будинку — понад 120 квадратних метрів.

За наявності кількох видів житла податок нараховують, якщо сумарна площа більша за 180 квадратних метрів.

Ставку такого податку установлюють органи місцевого самоврядування, і вона не може бути більшою за 1,5% від мінімальної заробітної плати у році, за який визначається податок.

Податок потрібно сплатити упродовж 60 днів після отримання квитанції.

Нарахування штрафів за несплату податку

Якщо громадянин не відрахував до місцевого бюджету гроші за "зайву" площу у липні-серпні, у такому разі нарахують штраф. Його розмір становитиме 10% від суми заборгованості. За протермінування сплати податку на період понад 30 календарних днів штраф сягне 20% від суми боргу.

У разі, якщо вчасно не надійшло повідомлення про сплату податку на нерухомість, штрафи не встановлюватимуть, проте виконання податкового зобов’язання обов'язкове.

Арешт нерухомого майна за несплату податку

Таким чином, за порушення термінів сплати податку на нерухомість передбачені штрафи. Проте, якщо сума боргу зі сплати податку сягає великих розмірів, то на нерухомість можуть накласти арешт. Так, якщо власник житла ігнорує заборгованість зі сплати податку за перевищення лімітів площі на нерухомість, а також не сплачує нараховані штрафи, Державна податкова служба України може звернутися до суду.

При цьому варто зауважити, що під час війни податок на нерухомість не скасований, його можуть не сплачувати ті громадяни, житло яких розташоване на територіях, які віднесені у список Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Водночас штрафи за недотримання термінів його виконання та арешти нерухомості за несплату податку будуть застосовані після війни.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на ринку праці навіть на тлі війни є привабливі вакансії з гідною оплатою. Зокрема, роботодавці обіцяють середню зарплату у 45 тис. грн фахівцям з продажу та оренди нерухомості у Києві.

Також ми писали, що в Україні дозволили змінювати функціональне призначення осель на прифронтових територіях. Це передбачає ухвалений законопроєкт №7029.