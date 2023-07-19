Налоги на жилье – какие штрафы и кому грозит арест имущества

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Украинцы с 1 июля текущего года начали получать квитанции по уплате налогов за сверхурочную площадь недвижимости. В случае непоступления платежки гражданин не освобождается от уплаты налога, наоборот — при определенных условиях грозят штрафы и даже арест имущества.

Об этом рассказали в Ассоциации юристов "Вертикаль".

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Кто и сколько должен платить налог на недвижимость

Налог на недвижимость взимается за владение сверхурочной недвижимостью. Речь идет о владельцах жилья, площадь которого превышает:

для квартиры — более 60 квадратных метров;

для частного дома — более 120 квадратных метров.

При наличии нескольких видов жилья налог начисляется, если суммарная площадь больше 180 квадратных метров.

Ставку такого налога устанавливают органы местного самоуправления, и она не может быть больше 1,5% от минимальной заработной платы в году, за который определяется налог.

Налог нужно уплатить в течение 60 дней после получения квитанции.

Начисление штрафов за неуплату налога

Если гражданин не перечислил в местный бюджет деньги за "лишнюю" площадь в июле-августе, тогда начислят штраф. Его размер составит 10% суммы задолженности. За просрочку уплаты налога на период свыше 30 календарных дней штраф достигнет 20% от суммы долга.

В случае если своевременно не поступило сообщение об уплате налога на недвижимость, штрафы не будут устанавливать, однако исполнение налогового обязательства обязательно.

Арест недвижимого имущества за неуплату налога

Таким образом, за нарушение сроков уплаты налога на недвижимость предусмотрены штрафы. Однако если сумма долга по уплате налога достигает больших размеров, то на недвижимость могут наложить арест. Так, если собственник жилья игнорирует задолженность по уплате налога за превышение лимитов площади на недвижимость, а также не платит начисленные штрафы, Государственная налоговая служба Украины может обратиться в суд.

При этом следует отметить, что во время войны налог на недвижимость не отменен, его могут не платить те граждане, жилье которых расположено на территориях, отнесенных в список Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий. В то же время штрафы за несоблюдение сроков его выполнения и аресты недвижимости за неуплату налога будут применены после войны.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на рынке труда даже на фоне войны есть привлекательные вакансии с достойной оплатой. В частности, работодатели обещают среднюю зарплату в 45 тыс. грн специалистам по продаже и аренде недвижимости в Киеве.

Также мы писали, что в Украине разрешили изменять функциональное назначение жилищ на прифронтовых территориях. Это предусматривает принятый законопроект №7029.