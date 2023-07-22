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Пальне в Україні продовжує дорожчати: як змінилися ціни

22 липня 2023 13:09
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пальне в Україні продовжує дорожчати — як змінились ціни
Заправка машини на АЗС. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському паливному ринку фіксують зростання цін. За тиждень змінилась вартість бензинів та дизельного палива.

Результати цінового моніторингу наводить видання Еnkorr.

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Ситуація на ринку пального

Як свідчить аналіз, в Україні упродовж 14 — 21 липня поточного року подорожчали бензини А-95 та А-95+ у середньому на 34 та 37 копійки за один літр — до 48,26 та 50,37 гривні.

Подорожчав дещо і дизель. За тиждень ціна зросла на 34 копійки за літр — до 47,34 гривні.

Зокрема, мережа автостанцій групи "Приват" за тиждень підняла ціни на пальне на одну гривню за літр:

  • А-95 подорожчав до 47 гривень;
  • А-92 — до 46 гривень;
  • дизельне паливо — до 47 гривень.

Підвищила ціни також державна компанія "Укрнафта" на одну гривню за літр:

  • А-95 додав у ціні до 46,90 гривні;
  •  А-95 преміум — до 48,90 гривні;
  • дизель — до 45,90 гривні.

Окрім того, підвищили ціни і інші мережі АЗС. Зокрема, йдеться про БРСМ-Нафту, U.GO, Ovis, Авантаж 7, "Олас" та RLS.

Варто зауважити, попереднього тижня середні ціни зросли не так значно. Роздрібна вартість бензинів А-95 і А-95+ підвищилась на 4 копійки — до 47,93 та 50 гривні відповідно. Дизель додав 15 копійок — до 47 гривень.

бензин
Джерело: Еnkorr

Прогнози щодо цін на пальне

В Україні очікувано повернули з липня поточного року податки на пальне на довоєнний рівень. Це спровокувало значний ціновий ривок на АЗС у перший тиждень нововведення.

Водночас, в уряді прогнозують, що рішення про повернення акцизів на моторне пальне та підвищення ПДВ дійсно має підштовхнути ціни вгору. Однак, не вважають, що подорожчання буде критичне. Ціни можуть змінитися через кілька місяців так:

  • дизпальне — на 8 грн за літр;
  • бензин — на 11 грн за літр.

Більше про пальне

Нагадаємо, на українському ринку пального почнуться масштабні перевірки. Працівники митних органів під час оформлення нафтопродуктів вимагатимуть сертифікати про країни походження пального. В Україну зможуть потрапляти виключно нафтопродукти, підкріплені документами від підприємств-виробників.

За прогнозами НБУ, в Україні на паливному ринку вартість бензину на автозаправних станціях почне зростати усередині літа. Надалі ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту, а, починаючи з 2024 року, паливна компонента сприятиме гальмуванню загальної інфляції, як напряму, так і через вторинні ефекти.

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