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Топливо в Украине продолжает дорожать: как изменились цены

22 июля 2023 13:09
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Топливо в Украине продолжает дорожать — как изменились цены
Заправка машины на АЗС. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском топливном рынке фиксируют рост цен. За неделю изменилась стоимость бензинов и дизельного топлива.

Результаты ценового мониторинга приводит издание Enkorr.

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Ситуация на рынке горючего

Как свидетельствует анализ, в Украине на протяжении 14—21 июля текущего года подорожали бензины А-95 и А-95+ в среднем на 34 и 37 копейки за один литр — до 48,26 и 50,37 гривны.

Подорожал несколько и дизель. За неделю цена выросла на 34 копейки за литр — до 47,34 гривны.

В частности, сеть автостанций группы "Приват" за неделю подняла цены на горючее на одну гривну за литр:

  • А-95 подорожал до 47 гривен;
  • А-92 — до 46 гривен;
  • дизельное топливо — до 47 гривен.

Повысила цены также государственная компания "Укрнафта" на одну гривну за литр:

  • А-95 добавил в цене до 46,90 грн;
  • А-95 премиум — до 48,90 гривны;
  • дизель — до 45,90 гривны.

Кроме того, повысили цены и другие сети АЗС. В частности, речь идет о БРСМ-Нефти, U.GO, Ovis, Авантаже 7, "Оласе" и RLS.

Стоит отметить, что на прошлой неделе средние цены выросли не так значительно. Розничная стоимость бензинов А-95 и А-95+ повысилась на 4 копейки — до 47,93 и 50 гривен соответственно. Дизель прибавил 15 копеек — до 47 гривен.

бензин
Источник: Энкорр

Прогнозы по ценам на топливо

В Украине ожидаемо вернули с июля текущего года налоги на довоенный уровень. Это спровоцировало значительный ценовой рывок на АЗС в первую неделю нововведения.

В то же время, в правительстве прогнозируют, что решение о возврате акцизов на моторное горючее и повышении НДС действительно должно подтолкнуть цены вверх. Однако не считают, что подорожание будет критическое. Цены могут измениться через несколько месяцев следующим образом:

  • дизтопливо — на 8 грн за литр;
  • бензин — на 11 грн за литр.

Больше о топливе

Напомним, на украинском рынке горючего начнутся масштабные проверки. Работники таможенных органов при оформлении нефтепродуктов потребуют сертификаты о странах происхождения горючего. В Украину смогут попадать исключительно нефтепродукты, подкрепленные документами от предприятий-производителей.

По прогнозам НБУ, в Украине на топливном рынке стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти в середине лета. В дальнейшем цены на топливо стабилизируются благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть, а начиная с 2024 года топливная компонента будет способствовать торможению общей инфляции, как напрямую, так и через вторичные эффекты.

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