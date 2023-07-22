Топливо в Украине продолжает дорожать: как изменились цены
На украинском топливном рынке фиксируют рост цен. За неделю изменилась стоимость бензинов и дизельного топлива.
Результаты ценового мониторинга приводит издание Enkorr.
Ситуация на рынке горючего
Как свидетельствует анализ, в Украине на протяжении 14—21 июля текущего года подорожали бензины А-95 и А-95+ в среднем на 34 и 37 копейки за один литр — до 48,26 и 50,37 гривны.
Подорожал несколько и дизель. За неделю цена выросла на 34 копейки за литр — до 47,34 гривны.
В частности, сеть автостанций группы "Приват" за неделю подняла цены на горючее на одну гривну за литр:
- А-95 подорожал до 47 гривен;
- А-92 — до 46 гривен;
- дизельное топливо — до 47 гривен.
Повысила цены также государственная компания "Укрнафта" на одну гривну за литр:
- А-95 добавил в цене до 46,90 грн;
- А-95 премиум — до 48,90 гривны;
- дизель — до 45,90 гривны.
Кроме того, повысили цены и другие сети АЗС. В частности, речь идет о БРСМ-Нефти, U.GO, Ovis, Авантаже 7, "Оласе" и RLS.
Стоит отметить, что на прошлой неделе средние цены выросли не так значительно. Розничная стоимость бензинов А-95 и А-95+ повысилась на 4 копейки — до 47,93 и 50 гривен соответственно. Дизель прибавил 15 копеек — до 47 гривен.
Прогнозы по ценам на топливо
В Украине ожидаемо вернули с июля текущего года налоги на довоенный уровень. Это спровоцировало значительный ценовой рывок на АЗС в первую неделю нововведения.
В то же время, в правительстве прогнозируют, что решение о возврате акцизов на моторное горючее и повышении НДС действительно должно подтолкнуть цены вверх. Однако не считают, что подорожание будет критическое. Цены могут измениться через несколько месяцев следующим образом:
- дизтопливо — на 8 грн за литр;
- бензин — на 11 грн за литр.
Больше о топливе
Напомним, на украинском рынке горючего начнутся масштабные проверки. Работники таможенных органов при оформлении нефтепродуктов потребуют сертификаты о странах происхождения горючего. В Украину смогут попадать исключительно нефтепродукты, подкрепленные документами от предприятий-производителей.
По прогнозам НБУ, в Украине на топливном рынке стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти в середине лета. В дальнейшем цены на топливо стабилизируются благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть, а начиная с 2024 года топливная компонента будет способствовать торможению общей инфляции, как напрямую, так и через вторичные эффекты.