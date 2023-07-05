Онлайн-торгівля по-новому — за які порушення блокуватимуть сайти

Покупки в інтернеті. Фото: Pixabay

В Україні влада планує на законодавчому рівні захистити права покупців у мережі Інтернет. Урядовий проєкт закону №6134 чекає на підпис президента.

Про те, які плюси та мінуси містить ця законодавча ініціатива, розповіли юристи, пише "Фокус".

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Що відомо про законопроєкт №6134

Законопроєкт №6134 зареєстрували у Верховній Раді України (ВРУ) у жовтні 2021 року, проте у цілому документ ухвалили тільки у червні 2023 року після низки доопрацювань.

Як розповів адвокат Дмитро Матвійчук, проєкт закону регулює онлайн-торгівлю, проте має певні прогалини. Законопроєкт спрямований на запобігання шахрайству, коли покупець може не отримати товар після передоплати.

Блокування онлайн-магазинів

Зокрема, обов'язковим стане оприлюднення вичерпної інформації як про продукцію, так і про продавця. У разі порушення — відповідальність має нести електронний майданчик (маркетплейс). Так, якщо виявлять такий факт, Держспоживслужба буде звертатися до провайдера інтернет-послуг із проханням обмежити доступ до інтернет-сайту чи його частини.

Як приклад він навів онлайн-магазин Rozetka, де не у всіх продавців вказані необхідні дані, відповідно до нового закону. Це стане приводом для блокування порталу чи розділу з товаром конкретного продавця. Норма торкнеться і продавців у соцмережі Instagram.

Поки що незрозуміло, як працюватимуть онлайн-майданчики на кшталт Shafa, де продавати товари можуть всі українці. Юрист переконаний, що подібні сайти теж потраплять під дію нового закону та нестимуть відповідальність.

Гарантійні документи та судові спори

Проєкт закону передбачає електронні гарантійні документи. Завдяки цьому покупці матимуть змогу поремонтувати несправну техніку, навіть якщо інтернет-магазин не надав паперовий гарантійний талон.

Спори між торгівцями та покупцями вирішуватимуть поза судовим порядком спеціальні комісії, якщо ціна послуг менша 50 тис. грн. У разі, якщо сторони не знайдуть компромісне рішення, то справу передадуть до суду.

Таким чином, захищати права споживачів стане легше, вважає юрист.

Нагадаємо, в Україні уряд продовжив термін дії державного регулювання цін. Йдеться про граничні націнки на низку вітчизняної продукції.

Також ми писали, що за час дії закону про необхідність використання ФОПами касових апаратів виписали майже 60 тисяч штрафів. На початку війни запровадили мораторій, однак його планують скасувати.