Онлайн-торговля по-новому — за какие нарушения будут блокировать сайты

Покупки в Интернете. Фото: Pixabay

В Украине власти планируют на законодательном уровне защитить права покупателей в сети Интернет. Правительственный проект закона №6134 ожидает подписи президента.

О том, какие плюсы и минусы содержит эта законодательная инициатива, рассказали юристы, пишет "Фокус".

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Что известно о законопроекте №6134

Законопроект №6134 зарегистрировали в Верховной Раде Украины (ВРУ) в октябре 2021 года, однако в целом документ был принят только в июне 2023 года после ряда доработок.

Как рассказал адвокат Дмитрий Матвийчук, проект закона регулирует онлайн-торговлю, однако имеет определенные пробелы. Законопроект направлен на предотвращение мошенничества, когда покупатель может не получить товар после предоплаты.

Блокировка онлайн-магазинов

В частности, обязательным станет обнародование исчерпывающей информации как о продукции, так и о продавце. В случае нарушения — ответственность должна нести электронная площадка (маркетплейс). Так, если обнаружат такой факт, Госпотребслужба будет обращаться к провайдеру интернет-услуг с просьбой ограничить доступ к интернет-сайту или его части.

В качестве примера он привел онлайн-магазин Rozetka, где не у всех продавцов указаны необходимые данные, согласно новому закону. Это будет поводом для блокировки портала или раздела с товаром конкретного продавца. Норма коснется и продавцов в соцсети Instagram.

Пока непонятно, как будут работать онлайн-площадки типа Shafa, где продавать товары могут все украинцы. Юрист убежден, что подобные сайты тоже попадут под действие нового закона и будут нести ответственность.

Гарантийные документы и споры

Проект закона предусматривает электронные гарантийные документы. Благодаря этому покупатели смогут отремонтировать неисправную технику, даже если интернет-магазин не предоставил бумажный гарантийный талон.

Споры между торговцами и покупателями будут разрешать вне судебного порядка специальные комиссии, если цена услуг меньше 50 тыс. грн. В случае, если стороны не найдут компромиссное решение, дело передадут в суд.

Таким образом защищать права потребителей станет легче, считает юрист.

Напомним, в Украине правительство продлило срок действия государственного регулирования цен. Речь идет о граничных наценках на ряд отечественной продукции.

Также мы писали, что за время действия закона о необходимости использования ФЛП кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, однако его планируют отменить.