Перекази грошей — НБУ суттєво підвищив ліміти за деякими операціями

Американська валюта. Фото: Unplush

Національний банк суттєво підвищив ліміти за операціями, які не вимагають підтвердження походження коштів, для політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEPs). Загалом регулятор вніс зміни до порядку забезпечення небанківськими фінустановами належного застосування ризик-орієнтованого підходу до таких клієнтів.

Відповідні зміни набули чинності 7 вересня, інформує пресслужба НБУ.

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Ліміти для PEPs

Як зазначається, НБУ вимагає, щоб установи відійшли від формальних підходів до встановлення рівня ризику PEPs. Також нестимуть відповідальність за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу до PEPs.

"У кожному окремому випадку присвоєння установою будь-якого рівня ризику PEPs має бути належним чином обґрунтовано", — йдеться у постанові НБУ №108.

У Нацбанку розраховують, що це допоможе запобігти встановленню фінустановами необґрунтованих рівнів ризику та безпідставних відмов клієнтам PEPs в обслуговуванні.

Також НБУ пом’якшив деякі норми щодо заходів установ у питанні джерел статків (багатства) PEPs та джерел коштів, пов’язаних з їх фінопераціями.

Ліміти на обсяги фіноперацій, які здійснюють PEPs через установи, збільшені з 200 тис. грн протягом кварталу до 400 тис. грн упродовж місяця. Це одна з умов для невжиття заходів з установлення джерел статків (багатства) політично значущих осіб.

Раніше у Нацбанку стверджували, що рішення має посприяти "покращенню фінансової діяльності" та забезпечити економічний розвиток країни.

"Політично значущі особи"

Під політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEPs) маються на увазі громадяни, які обіймають чи обіймали високі посади у держорганах, політсилах чи міжнародних організаціях. Йдеться про такі категорії осіб:

президенти;

прем'єр-міністри;

міністри;

державні секретарі;

народні депутати;

військові високопосадовці;

судді;

інші особи, які працюють у державних структурах.

Через те, що PEPs мають вплив та контроль за значними фінансовими обсягами та вирішують стратегічні питання країни, банки здійснюють особливий фінмоніторинг таких операцій.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні підвищився попит на іноземну валюту. У серпні 2023 року комерційні банки продали доларів та євро більше, аніж купили.

Також ми писали, НБУ у серпні продав найбільшу з початку року суму американської валюти на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу з міжнародних резервів був більший проти липня на 21,7%.