Переводы денег — НБУ существенно повысил лимиты по некоторым операциям

НБУ повысил лимиты по некоторым операциям в шесть раз: детали
Национальный банк существенно повысил лимиты по операциям, не требующим подтверждения происхождения средств, для политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, PEPs). В целом регулятор внес изменения в порядок обеспечения небанковскими финучреждениями надлежащего применения риск-ориентированного подхода к таким клиентам.
Соответствующие изменения вступили в силу 7 сентября, передает пресс-служба НБУ.
Лимиты для PEPs
Как отмечается, НБУ требует, чтобы учреждения отошли от формальных подходов к установлению уровня риска PEPs. Также будут нести ответственность за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода к PEPs.
"В каждом частном случае присвоение учреждением любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано", — говорится в постановлении НБУ №108.
В Нацбанке рассчитывают, что это поможет предотвратить установку финучреждений необоснованных уровней риска и безосновательных отказов клиентам PEPs в обслуживании.
Также НБУ смягчил некоторые нормы по мерам учреждений по вопросу источников состояния (богатства) PEPs и источников средств, связанных с их финоперациями.
Лимиты на объемы финопераций, которые осуществляют PEPs через учреждения, увеличены с 200 тыс. грн в течение квартала до 400 тыс. грн в течение месяца. Это одно из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) политически значимых лиц.
Ранее в Нацбанке утверждали, что решение должно поспособствовать "улучшению финансовой деятельности" и обеспечить экономическое развитие страны.
"Политически значимые лица"
Под политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, PEPs) подразумеваются граждане, занимающие или занимающие в прошлом высокие должности в госорганах, политсилах или международных организациях. Речь идет о таких категориях лиц:
- президенты;
- премьер-министры;
- министры;
- государственные секретари;
- народные депутаты;
- военные высокопоставленные должностные лица;
- судьи;
- другие лица, работающие в государственных структурах.
Поскольку PEPs оказывают влияние и контроль за значительными финансовыми объемами и решают стратегические вопросы страны, банки осуществляют особый финмониторинг таких операций.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине повысился спрос на инвалюту. В августе 2023 года коммерческие банки продали долларов и евро больше, чем купили.
Также мы писали, что НБУ в августе продал самую большую с начала года сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи по международным резервам был больше против июля на 21,7%.