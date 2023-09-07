Переводы денег — НБУ существенно повысил лимиты по некоторым операциям

Американская валюта. Фото: Unplush

Национальный банк существенно повысил лимиты по операциям, не требующим подтверждения происхождения средств, для политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, PEPs). В целом регулятор внес изменения в порядок обеспечения небанковскими финучреждениями надлежащего применения риск-ориентированного подхода к таким клиентам.

Соответствующие изменения вступили в силу 7 сентября, передает пресс-служба НБУ.

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Лимиты для PEPs

Как отмечается, НБУ требует, чтобы учреждения отошли от формальных подходов к установлению уровня риска PEPs. Также будут нести ответственность за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода к PEPs.

"В каждом частном случае присвоение учреждением любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано", — говорится в постановлении НБУ №108.

В Нацбанке рассчитывают, что это поможет предотвратить установку финучреждений необоснованных уровней риска и безосновательных отказов клиентам PEPs в обслуживании.

Также НБУ смягчил некоторые нормы по мерам учреждений по вопросу источников состояния (богатства) PEPs и источников средств, связанных с их финоперациями.

Лимиты на объемы финопераций, которые осуществляют PEPs через учреждения, увеличены с 200 тыс. грн в течение квартала до 400 тыс. грн в течение месяца. Это одно из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) политически значимых лиц.

Ранее в Нацбанке утверждали, что решение должно поспособствовать "улучшению финансовой деятельности" и обеспечить экономическое развитие страны.

"Политически значимые лица"

Под политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, PEPs) подразумеваются граждане, занимающие или занимающие в прошлом высокие должности в госорганах, политсилах или международных организациях. Речь идет о таких категориях лиц:

президенты;

премьер-министры;

министры;

государственные секретари;

народные депутаты;

военные высокопоставленные должностные лица;

судьи;

другие лица, работающие в государственных структурах.

Поскольку PEPs оказывают влияние и контроль за значительными финансовыми объемами и решают стратегические вопросы страны, банки осуществляют особый финмониторинг таких операций.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине повысился спрос на инвалюту. В августе 2023 года коммерческие банки продали долларов и евро больше, чем купили.

Также мы писали, что НБУ в августе продал самую большую с начала года сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи по международным резервам был больше против июля на 21,7%.