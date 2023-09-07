Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow НБУ повысил лимиты по некоторым операциям в шесть раз: детали arrow

НБУ повысил лимиты по некоторым операциям в шесть раз: детали

7 сентября 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Переводы денег — НБУ существенно повысил лимиты по некоторым операциям
Американская валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк существенно повысил лимиты по операциям, не требующим подтверждения происхождения средств, для политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, PEPs). В целом регулятор внес изменения в порядок обеспечения небанковскими финучреждениями надлежащего применения риск-ориентированного подхода к таким клиентам.

Соответствующие изменения вступили в силу 7 сентября, передает пресс-служба НБУ.

Читайте также:

Лимиты для PEPs

Как отмечается, НБУ требует, чтобы учреждения отошли от формальных подходов к установлению уровня риска PEPs. Также будут нести ответственность за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода к PEPs.

"В каждом частном случае присвоение учреждением любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано", — говорится в постановлении НБУ №108.

В Нацбанке рассчитывают, что это поможет предотвратить установку финучреждений необоснованных уровней риска и безосновательных отказов клиентам PEPs в обслуживании.

Также НБУ смягчил некоторые нормы по мерам учреждений по вопросу источников состояния (богатства) PEPs и источников средств, связанных с их финоперациями.

Лимиты на объемы финопераций, которые осуществляют PEPs через учреждения, увеличены с 200 тыс. грн в течение квартала до 400 тыс. грн в течение месяца. Это одно из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) политически значимых лиц.

Ранее в Нацбанке утверждали, что решение должно поспособствовать "улучшению финансовой деятельности" и обеспечить экономическое развитие страны.

"Политически значимые лица"

Под политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, PEPs) подразумеваются граждане, занимающие или занимающие в прошлом высокие должности в госорганах, политсилах или международных организациях. Речь идет о таких категориях лиц:

  • президенты;
  • премьер-министры;
  • министры;
  • государственные секретари;
  • народные депутаты;
  • военные высокопоставленные должностные лица;
  • судьи;
  • другие лица, работающие в государственных структурах.

Поскольку PEPs оказывают влияние и контроль за значительными финансовыми объемами и решают стратегические вопросы страны, банки осуществляют особый финмониторинг таких операций.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине повысился спрос на инвалюту. В августе 2023 года коммерческие банки продали долларов и евро больше, чем купили.

Также мы писали, что НБУ в августе продал самую большую с начала года сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи по международным резервам был больше против июля на 21,7%.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз