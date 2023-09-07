Курс валют на 7 вересня — долар у банках та обмінниках подорожчав

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на 7 вересня. Відповідно до нього, євро у купівлі підвищився на три копійки, коштує 39,26 грн/євро, долар незмінний — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на офіційному сайті НБУ.

Читайте також:

Курс долара та євро 7 вересня

За даними регулятора, ціна євровалюти у продажу — 39,65 грн/євро (+0,03), долара — 36,93 грн.

На готівковому ринку валюта США подорожчала: у середньому коштує 37,84 грн. У купівлі — 37,30 грн (+0,06), в продажу — 37,98 (+0,06). Євро коштує у купівлі 40,20 (-0,06) грн, у продажу — 41,11 (-0,09) грн.

ПриватБанк — 37,10 грн (+0,05) — 37,70 грн (+0,05);

УкрСиббанк — 37,25 грн (+0,05) — 37,95 грн;

Ощадбанк — 37,25 грн (-0,15) — 38,25 грн;

Укрексімбанк — 37,25 грн — 38,05 грн;

Sense bank — 37,45 грн (+0,15) — 37,90 грн (+0,10);

ТАСкомбанк — 37,50 грн (+0,15) — 38,15 грн (+0,15).

Курс валют в обмінниках

В обмінниках 7 вересня долар коштує: у купівлі — 37,80 грн (+0,10), у продажу — 37,85 грн (+0,05). Євро у купівлі — 40,70 грн (+0,01), у продажу — 40,95 (-0,05).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Більше про валюту

Нагадаємо, Новини.LIVE з'ясовували причини поведінки української валюти та спробували спрогнозувати долю гривні до кінця року і на рік наступний.

Також ми писали, НБУ у серпні продав найбільшу з початку року суму американської валюти на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу з міжнародних резервів був більший проти липня на 21,7%.